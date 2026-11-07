Man op e-bike vuurt vijf schoten af op mensen bij woning; Toyota Isis geraakt

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Een man op een e-bike heeft vrijdagavond meerdere schoten gelost bij een woning aan de Richard Voullairestraat in Suriname. Op het erf bevonden zich op dat moment verschillende familieleden. Een geparkeerde Toyota Isis werd door een kogel geraakt, maar niemand raakte gewond.

Volgens de verkregen informatie staat de verdachte bekend als Boloe. Hij zou op zijn e-bike bij de woning zijn aangekomen en drie schoten hebben afgevuurd in de richting van de mensen die zich op het erf bevonden. Een van de kogels raakte de achterklep van de Toyota Isis.

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Vermoedelijk had de schutter het gemunt op een 22-jarige man, met wie hij een vete zou hebben. De jongeman was tijdens het incident echter niet thuis. Zijn moeder en enkele andere familieleden waren wel aanwezig.

De getroffen Toyota Isis is eigendom van een man, die eveneens op het adres woont.

Na de eerste drie schoten ging de verdachte er op zijn e-bike vandoor in de richting van Awaradam. Tijdens zijn vlucht zou hij nog twee schoten hebben gelost.

De Surinaamse politie trof op de plaats delict twee hulzen aan en nam deze in beslag voor onderzoek. De politie van Herman Gooding is belast met het verdere onderzoek.