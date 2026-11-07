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Man met twee steekwonden dood aangetroffen

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Aan de Goede Verwachtingweg in Suriname is zaterdagochtend het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het slachtoffer vertoonde volgens verkregen informatie twee steekwonden aan de rechterzijde van zijn borst.

Na de ontdekking werden de politie van Santodorp en andere bevoegde instanties ingeschakeld. Ook de afdeling Kapitale Delicten werd bij het onderzoek betrokken.

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Volgens een oom van de overledene gaat het om Creton Doekoe, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn overige persoonsgegevens zijn vooralsnog niet bekend. De moeder van het slachtoffer bevindt zich momenteel in het binnenland.

De Surinaamse politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden.

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