Jarenlange burenruzie escaleert: man met houten balk geslagen en ruiten Toyota-busje ingeslagen

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De 29-jarige Saferio A. is vrijdag aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling en zware mishandeling van zijn 49-jarige buurman. De man zou zijn buurman aan de Chandipersadweg in Suriname met een houten balk meerdere keren op het hoofd en de rechterarm hebben geslagen. Enkele dagen later werden ook vrijwel alle ruiten van het Toyota-busje van het slachtoffer ingeslagen.

Volgens de aangever vond de mishandeling plaats op donderdagavond 22 oktober 2026. Hij had zijn woning verlaten om schapen op te halen en zag bij terugkeer zijn buurman, die bekendstaat als Tjoen, met enkele vrienden praten. Toen hij langs de groep wilde lopen, zou de verdachte een stuk hout van de grond hebben gepakt en hem daarmee hebben aangevallen.

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Het slachtoffer probeerde zich te verdedigen, waarna tussen de twee mannen een worsteling ontstond. Omstanders grepen in en haalden hen uit elkaar. De aangever verklaarde dat hij geen aanleiding had gegeven voor de aanval en na afloop veel pijn had. Volgens hem bestaat er al enkele jaren onenigheid tussen hem en zijn buurman.

Op zaterdag 24 oktober ging het slachtoffer naar politiebureau Santodorp om tegen dezelfde buurman aangifte te doen wegens bedreiging en vernieling van zijn vrachtvoertuig. Terwijl hij op het bureau was, belde een buurtbewoonster hem met de mededeling dat zijn groene Toyota-busje, dat voor zijn woning stond geparkeerd, was vernield.

Toen hij thuiskwam, ontdekte hij dat vrijwel alle ruiten van het busje waren ingeslagen. Bij het voertuig lagen stenen, waarvan hij vermoedt dat die bij de vernieling zijn gebruikt.

Volgens het slachtoffer lukte het aanvankelijk niet om de politie ter plaatse te krijgen. Op zondag 25 oktober kwamen agenten alsnog naar zijn woning. De politie nam de aangifte op.

Saferio A. werd vrijdag aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.