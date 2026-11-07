Currie: “We zijn druk bezig om te kijken om leerlingen gebrande vleugels O.S. Wonoredjo te herplaatsen”

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De openbare school O.S. Wonoredjo in Moengo, district Marowijne, is woensdagavond door brand getroffen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) is volgens minister Dirk Currie inmiddels bezig met het zoeken naar alternatieve leslokalen om de leerlingen van de getroffen lokalen van de school tijdelijk onder te brengen.

Volgens Currie worden hierover gesprekken gevoerd met het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) en de Evangelische Broedergemeente (EBGS), alsook met een particuliere instelling. De bewindsman zei donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) Currie dat zowel de RKBO- als EBGS-onderwijsinstellingen mogelijkheden bieden, maar dat er nog praktische knelpunten zijn.

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Zo beschikt de ene school over voldoende lokalen om alle leerlingen op te vangen, maar verkeren de toilettengroepen niet in goede staat.

Bij de andere school zijn de sanitaire voorzieningen wel in orde, maar er zijn niet voldoende lokalen om alle leerlingen te plaatsen. “We zijn druk bezig om te kijken om de leerlingen waarvan de vleugels van de school zijn gebrand te herplaatsen. Als het gaat om de RKBO als van de EBGS…op de ene school hebben we voldoende lokalen waar we al die leerlingen zouden kunnen plaatsen.

Alleen de toilettengroepen zijn niet oké. Op de andere school hebben we niet genoeg lokalen, maar de toilettengroepen zijn wel oké. En op beide scholen moeten we in ieder geval nog kijken naar meubilair dat geplaatst moet worden. We doen er alles aan om zo snel als mogelijk de leerlingen ook te kunnen plaatsen”, aldus de minister.

Ondertussen heeft het districtscommissariaat Marowijne-Zuidwest melding gemaakt van mogelijke diefstal van schoolgoederen, waaronder boeken, tafels en stoelen door enkele omstanders en buurtbewoners die tijdens de brand hebben geholpen om schoolgoederen in veiligheid te brengen. Bepaalde van deze personen hebben de spullen van de school meegenomen en niet terugbezorgd.