Wang over dode bij roofoverval: “We hebben vandaag opnieuw een dieptepunt bereikt”

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“We hebben vandaag opnieuw een dieptepunt bereikt in onze samenleving. Een burger is beroofd waarbij helaas een mensenleven verloren is gegaan”, zei VHP-parlementariër Chanrui Wang vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA) over de gewapende beroving vrijdagochtend aan de David Simonstraat nabij de kruising met de Wilhelminastraat in Suriname. Daarbij is een persoon, een man van Chinese afkomst, doodgeschoten.

Wang benadrukte daarbij dat de regering een loopje neemt met het parlement, maar kreeg daarbij niet de ruimte om zijn betoog verder af te ronden aangezien hij dit onderwerp probeerde te bespreken tijdens een punt van orde. DNA-voorzitter Ashwin Adhin erkende dat het hier om een zeer ernstig geval gaat en vroeg de regering om serieus naar het veiligheidsvraagstuk te kijken.

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Een dag eerder hebben diverse parlementariërs kritiek geleverd op de aanpak van het criminaliteitsvraagstuk in het land. Zo stelde VHP-parlementariër Krishna Mathoera op basis van mediaberichten te merken dat er een toename is van gewapende overvallen. Zij noemde dat een ernstige inbreuk op de privacy van mensen. Daarnaast worden slachtoffers levenslang met trauma’s achtergelaten.

Zij wenste te weten welke plannen, welk beleid en welke acties vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid gereed zijn om gewapende overvallen te verminderen.