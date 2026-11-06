Waarschuwingsschoten bij drugsactie te Albina, man met hasj aangehouden in Moengo

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Een politieactie tegen drugshandel in het Oosten van Suriname heeft woensdag 4 november 2026 geleid tot waarschuwingsschoten in Albina en de aanhouding van een verdachte in Moengo. Bij een controle langs de waterkant in Albina wist een man te ontkomen, terwijl in Moengo een bekende van de politie met hasj werd opgepakt.

Een gemengde politie-eenheid kwam in actie naar aanleiding van aanhoudende klachten en informatie uit de samenleving over de verkoop van drugs op openbare plekken in het district.

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In Albina richtten de agenten zich op twee mannen bij een verkoopstand langs de waterkant, niet ver van de plek die bekendstaat als ‘Beeld’. Volgens de ontvangen informatie zouden zij daar drugs verkopen. Toen de politie de mannen wilde controleren, begon een van hen tekeer te gaan. De andere man maakte van de situatie gebruik om weg te rennen.

De politie loste waarschuwingsschoten, maar de vluchtende verdachte liet zich daardoor niet tegenhouden en verdween in een bosschage. De man die bij de verkoopstand was achtergebleven, werd meegenomen naar het politiebureau van Albina om tot rust te komen. Bij hem werden geen drugs aangetroffen. Wel vond de politie verpakkingsmateriaal bij de verkoopstand.

In Moengo had de politie meer resultaat. Bij de Moengo Mall, een plek die volgens de politie bekendstaat als verkooppunt van drugs, werd de verdachte P.R. aangehouden. Hij had een hoeveelheid hasj bij zich, maar verklaarde dat deze voor eigen gebruik bestemd was. Volgens de politie was de man al eerder op dezelfde locatie aangehouden wegens overtreding van de wet op verdovende middelen.

P.R. werd overgedragen aan de politie van Moengo en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten hem in verzekering te stellen.