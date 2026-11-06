Ramadhin vraagt zich af: “Misiekaba, sinds wanneer heeft kritiek toestemming van een minister nodig?”

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[INGEZONDEN] – Minister André Misiekaba reageert opnieuw persoonlijk op mijn kritiek op het gezondheidsbeleid, dit keer met de suggestie dat ik mij bij de NDP moet aansluiten als ik niets te doen heb. Dat past in een patroon: geen inhoudelijk weerwoord, maar irritatie en afleiding. Ik ben een betrokken Surinamer, een gezondheidswerker en ik zal mij blijven uitspreken over de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, met of zonder zijn instemming.

IS4H: bestaan is iets anders dan presteren

De minister noemt mijn kritiek op het IS4H en HEARTS project ‘fabels’, omdat de programma’s naar zijn zeggen, niet zijn stopgezet. Maar de vraag is niet of een programma op papier bestaat. De vraag is of de uitvoering vooruitgaat. Daarom vraag ik concreet:



• Wie heeft momenteel de bestuurlijke en technische leiding over IS4H?

• Welke uitvoeringsstructuur functioneert daadwerkelijk?

• Welke budgetten zijn sinds juli 2025 beschikbaar gesteld en besteed?

• Welke nieuwe mijlpalen zijn onder zijn verantwoordelijkheid bereikt?

• Wat heeft het beëindigen van de samenwerking met de IS4H-consultant opgeleverd? Welke expertise is ervoor in de plaats gekomen, en wat is er gebeurd met de onderdelen die al vergevorderd waren?

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Huisartsen: waarom is de ondersteuning stopgezet?

Met de VMS waren afspraken gemaakt over langdurige ondersteuning bij de digitalisering van particuliere huisartsenpraktijken. Die ondersteuning is stopgezet. Volgens mijn informatie heeft dit zelfs geleid tot een rechtszaak tegen het ministerie. Zonder die steun dreigt deelname terug te lopen en stagneert de landelijke uitrol. Ik vraag de minister de oorspronkelijke afspraken, de reden voor beëindiging en de gevolgen voor de praktijken openbaar te maken.

RGD Moengo: een pilot uit maart 2025 is geen nieuwe prestatie

De minister wijst op het IDB-bezoek aan de RGD in Moengo als bewijs van voortgang. Die pilot is echter al in maart 2025 gestart, onder de vorige regering. Een werkbezoek aan een bestaande pilot maakt die pilot niet tot een prestatie van de huidige minister. Continuïteit is goed, maar dan moet eerlijk worden aangegeven wat is overgenomen en wat nieuw is toegevoegd.

USD 450.000 geïnvesteerd, maar niet in gebruik

De kern van IS4H is “één patiënt, één dossier”: patiëntgegevens moeten veilig beschikbaar zijn voor bevoegde zorgverleners, waar de patiënt ook zorg ontvangt. Dat vraagt interoperabiliteit tussen systemen, niet alleen digitalisering per instelling.

Juist daarvoor is onder de vorige regering een essentieel softwarecomponent ontwikkeld, met een investering van circa USD 450.000. Volgens mijn informatie is het inmiddels opgeleverd, maar wordt het niet operationeel gebruikt. Waarom niet? Gaat het om technische problemen, ontbrekende expertise, organisatorische tekortkomingen of een beleidskeuze? Ik vraag de minister openheid over de oplevering, acceptatie, huidige status en geplande ingebruikname.

Zonder gegevensuitwisseling ontstaan digitale eilandjes in plaats van één samenhangend zorginformatiesysteem.

Medische Zending: wat is er daadwerkelijk gedigitaliseerd?

De minister wekt de indruk dat de digitalisering van de Medische Zending is afgerond. Uit betrokken kringen hoor ik iets anders. Ik vraag hem precies aan te geven:

• welke poliklinieken zijn gedigitaliseerd;

• welke systemen operationeel zijn;

• hoeveel zorgverleners ermee werken;

• of er al veilige gegevensuitwisseling is met andere instellingen.



HEARTS: waarom wordt de oplossing voor dubbele registratie stopgezet?

HEARTS is afhankelijk van systematische gegevens uit de eerstelijnszorg over cardiovasculaire aandoeningen. Artsen moesten echter dubbel registreren: in hun eigen Elektronisch Patienten Dossier (EPD) én in een aparte HEARTS-applicatie. Onder de vorige regering was gestart met het wegnemen van die dubbele invoer, zodat meer artsen konden deelnemen. Volgens mijn informatie is juist die stap stopgezet. Bovendien is de betreffende IDB-lening afgelopen, waardoor technische ondersteuning is weggevallen.

Hoe wil de minister meer artsen betrekken als deze belemmering blijft bestaan? En hoe zijn onderhoud, technische ondersteuning en doorontwikkeling financieel en organisatorisch gewaarborgd?

Erken wat er ligt en toon uw eigen resultaten

De digitalisering van het overlijdenscertificaat, de certificering van elektronische patiëntendossiers en de fundamenten voor veilige gegevensuitwisseling zijn in de periode 2020–2025 gerealiseerd. Ik heb er geen bezwaar tegen dat deze regering daarop voortbouwt. Dat is goed bestuur. Wel heb ik bezwaar tegen het presenteren van een beeld van vooruitgang terwijl essentiële onderdelen stilliggen, ondersteuning wordt beëindigd en investeringen onbenut blijven.

Kritiek is geen sabotage

En nu iets over de opmerkelijke uitnodiging van minister Misiekaba om mij bij de NDP aan te sluiten als ik niets te doen heb.

Minister, ik begrijp dat u binnen uw partij wellicht nog veel werk te verrichten heeft. Maar ik kan u geruststellen: mijn agenda is voldoende gevuld en mijn politieke overtuiging staat niet ter discussie. Als uw uitnodiging aan mij eigenlijk een verkapte oproep is om het tekort aan deskundigheid binnen uw partij te helpen aanvullen, had u dat gerust rechtstreeks mogen zeggen. Ik waardeer uw erkenning van mijn expertise, maar mijn politieke overtuiging is niet te koop.”

Bovendien lijkt u iets fundamenteels uit het oog te verliezen.

Het ministerie van Volksgezondheid is geen verlengstuk van de NDP en het leveren van kritiek op regeringsbeleid is geen sollicitatieprocedure voor het lidmaatschap van uw partij.

U bent minister van alle Surinamers. Ook van degenen die niet op uw partij hebben gestemd. Ook van degenen die uw beleid kritisch volgen. En ook van degenen die weigeren te zwijgen wanneer zij vinden dat zaken beter moeten.

Minister Misiekaba, u hebt vier jaar nodig gehad om uw weg terug naar de NDP te vinden. Ik hoef geen enkele dag na te denken over mijn recht om kritiek op uw beleid te leveren.”

Drs. Amar Ramadhin, Arts