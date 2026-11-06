Originele internationale OLDSCHOOL R&B BRUNCH na meerdere uitverkochte edities weer naar Suriname; ‘All White Edition’ in Torarica

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De originele internationale OLDSCHOOL R&B BRUNCH komt na meerdere uitverkochte edities weer naar Suriname met een “All White Edition” in Torarica.

Liefhebbers van de R&B-hits uit de jaren negentig en 2000 kunnen zich opmaken voor een bijzonder muziekevenement in Paramaribo. Op maandag 28 december 2026 doet de internationale Old School R&B Brunch World Tour Suriname aan met een All White Edition in de Ballroom van Torarica. Zes uur lang staan muziek, lekker eten, meezingen en feestvieren centraal.

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De Surinaamse editie maakt deel uit van de wereldtour Heartbreak to High Notes, waarmee de organisatoren de gouden jaren van R&B opnieuw tot leven willen brengen. Het concept draait om bekende nummers die voor veel bezoekers herinneringen oproepen, van liefdesverdriet tot uitbundige feestmomenten. Volgens de organisatie is het nadrukkelijk meer dan alleen een brunch: het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen en de sfeer mede te bepalen.

De brunch begint om 15.00 uur met een ontvangst met een glas prosecco.

Van 15.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers met een mealticket genieten van een uitgebreid buffet met onder meer kipspiesjes, chicken wings, samosa’s, kleine rundvleesburgers en knoflookfriet. Daarna verschuift de aandacht naar de dansvloer.

Van 17.00 tot 21.00 uur staat het feestgedeelte, The Experience, op het programma. De organisatie belooft uitbundige meezingmomenten, verrassingen en een sfeer die helemaal in het teken staat van de R&B-muziek uit de jaren negentig en 2000. De All White Edition geeft de bijeenkomst bovendien een herkenbaar wit thema.

De deuren sluiten voor nieuwe bezoekers om 20:00 uur. Het evenement is uitsluitend toegankelijk voor personen van 21 jaar en ouder. Gekochte tickets worden volgens de organisatie niet terugbetaald. Bezoekers die afzonderlijk kaarten kopen maar als groep willen komen, kunnen voor hun groepsreservering de namen doorgeven via info@osrnbrunch.com.

De Old School R&B Brunch – Suriname: All White Edition vindt plaats op maandag 28 december van 15.00 tot 21.00 uur in de Ballroom van Torarica aan de Kleine Waterstraat in Paramaribo. Meer informatie over het evenement en de tickets is hier te vinden via Eventbrite.