Maritieme Open Dagen tonen jongeren kansen in groeiende olie- en gassector

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Jongeren in Suriname krijgen deze week de kans om te ontdekken welke banen en opleidingen de maritieme sector te bieden heeft. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) organiseert van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 november 2026 voor de vijftiende keer de Maritieme Open Dagen. Vooral leerlingen van VOJ- en LBO-scholen kunnen er kennismaken met het werk op en rond het water en de mogelijkheden die de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie met zich meebrengt.

Tijdens de driedaagse presenteren verschillende bedrijven en organisaties hun werkzaamheden aan het publiek. De officiële opening werd verricht door minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), die daarbij president Jennifer Simons vertegenwoordigde. Hij sprak zijn waardering uit voor het initiatief en benadrukte dat jongeren zich nu al moeten voorbereiden op de toekomst van de maritieme sector.

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Volgens Landveld schept de groei van de offshore-energiesector niet alleen economische kansen, maar brengt deze ook verantwoordelijkheden met zich mee. Maritieme veiligheid, bescherming van het milieu en het opleiden van Surinaamse arbeidskrachten moeten daarom vooropstaan. “De ware maatstaf voor succes is niet alleen het aantal geproduceerde olievaten of het geïnvesteerde kapitaal, maar vooral hoeveel waarde binnen de Surinaamse economie blijft”, stelde de minister. Hij riep jongeren op om zich te ontwikkelen tot toekomstige leiders van de zogenoemde blauwe economie.

Ook minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu (OGM) wees op het belang van scholing en voorbereiding. Hij kondigde een nulmeting van het mariene milieu aan, waarmee de bestaande milieusituatie in kaart moet worden gebracht. Daarnaast wordt het nationale rampenbestrijdingsplan voor olieverontreiniging uitgebreid tot een plan dat ook olie- en chemicaliënlekkages op zee en in de rivieren omvat. Brunings noemde het volgen van hoger onderwijs in het huidige Suriname niet langer slechts een optie, maar een nationale plicht.

Artur Nunes da Silva, general manager van TotalEnergies, benadrukte dat goede kennis van de Surinaamse wateren essentieel is voor een veilige en duurzame ontwikkeling van de sector. Volgens hem vormt hydrografische kennis de basis voor een economisch sterke maritieme toekomst.

MAS-directeur Michel Amafo bedankte de deelnemende bedrijven en organisaties voor hun bijdrage. Hij maakte tevens bekend dat de president van de World Maritime University volgend jaar aanwezig zal zijn bij de Maritieme Open Dagen van 2027. Volgens Amafo studeren steeds meer Surinamers af aan deze universiteit.