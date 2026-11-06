Glen Faria laat kwetsbare kant zien in theaterconcert MAN: “Wanneer ben ik gewoon Glen?”

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Van grote hits en volle concertzalen naar een persoonlijk verhaal op het theaterpodium: Glen Faria slaat een nieuwe weg in. Op 27 december 2026 gaat zijn theaterconcert MAN in première in Theater Rotterdam. Daarna volgt een tournee door Nederland, waarin de artiest met nieuwe muziek, confronterende verhalen en het ZO! Gospel Choir een andere kant van zichzelf laat zien.

In MAN staat de vraag centraal hoeveel verschillende rollen een man kan vervullen zonder zichzelf kwijt te raken. Faria is niet alleen artiest, maar ook vader, partner, zoon en vriend. Iedere rol brengt verwachtingen met zich mee. “Soms vraag ik me af: wanneer ben ik nou gewoon Glen?”, zegt hij. Met de voorstelling wil hij ook de kanten van zichzelf tonen die hij normaal liever verborgen houdt.

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Het verhaal speelt zich af in zijn studio, waar Faria achter de piano probeert muziek te maken. Zijn gedachten laten hem echter niet met rust. Verschillende versies van hemzelf komen voorbij: de artiest die moet presteren, de vader die het goede voorbeeld moet geven, de partner die er altijd moet zijn en de zoon die niemand wil teleurstellen. Zo ontstaat een muzikale zoektocht naar identiteit, twijfel en de druk om aan verwachtingen te voldoen.

Faria werd bekend als lid van de hiphopformatie Flinke Namen en bouwde vervolgens een succesvolle carrière op als zanger en songwriter. Hij schreef onder meer Duurt Te Lang, waarmee Davina Michelle een grote hit scoorde, en Zij Weet Het, dat ook in de uitvoering van Tino Martin succesvol werd. Daarnaast bereikte hij een breed publiek met zijn deelname aan Beste Zangers. Hij was mentor voor artiesten als Frenna, Lil Kleine en Ronny Flex en werkte dit jaar aan liveprojecten rond New Wave – All Stars.

Muziek vormt ook in MAN de rode draad. Faria brengt nummers van zijn nieuwe album live ten gehore, samen met het ZO! Gospel Choir. De combinatie van gospel, soul, R&B en pop moet zijn persoonlijke verhaal extra kracht geven. Daarmee wordt MAN geen traditioneel concert, maar ook geen gewone toneelvoorstelling.

Voor de productie werkt Faria samen met regisseur en schrijver Priscilla Vaudelle, die eerder onder meer Prinses Arabella en Black Joy maakte. Laatstgenoemde voorstelling werd geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival. Acteurs Erwin Boschmans, Urvin Monte en Ozan Aydogan vertolken op het podium verschillende stemmen en kanten van Faria’s innerlijke wereld.

Hoewel de voorstelling is gebaseerd op zijn eigen ervaringen, wil Faria een breder publiek aanspreken. MAN gaat over de verwachtingen van familie, geliefden en de maatschappij, maar vooral over de vraag hoe iemand zichzelf kan blijven wanneer voortdurend iets anders van hem wordt verlangd. Het theaterconcert combineert die herkenbare worsteling met humor, kwetsbaarheid en nieuwe muziek.