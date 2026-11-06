Eigen fles mee naar de club: Bottle UP belooft bijzonder feest in Royal Breeze Hotel

- Advertisement -

Geen dure drankflessen bestellen en niet eindeloos wachten bij de bar: dat is het idee achter Bottle UP, een feest dat op zaterdag 28 november 2026 wordt gehouden in Club Space op de vijfde verdieping van het Royal Breeze Hotel in Paramaribo. Bezoekers mogen hun eigen favoriete fles meenemen en daarmee zelf bepalen wat ze tijdens de avond drinken.

De organisatie zet met het concept ‘Bring Your Own Bottle’ in op een ontspannen uitgaansavond zonder de gebruikelijke wachtrijen voor drankbestellingen. Wel geldt een duidelijke regel: iedere bezoeker mag maximaal één fles meenemen. Wie meer nodig heeft, kan volgens de organisatie ook ter plaatse flessen kopen tegen aantrekkelijke prijzen.

- Advertisement -

Voor de muziek en feeststemming zorgen La Jade, Mario, Alsparo en Kuyken. De deuren van Club Space gaan om 23.00 uur open. Bij het hotel is volgens de aankondiging 24 uur per dag bewaakte parkeergelegenheid beschikbaar.

Een entreekaart kost 650 Surinaamse dollar per persoon. De kaartverkoop is op 1 november begonnen. Voor bezoekers die hun ticket vooraf kopen, is er bovendien een speciale hotelactie: twee personen kunnen voor 2.000 Surinaamse dollar overnachten in een standaardkamer, inclusief ontbijt. Die aanbieding geldt uitsluitend op 28 november en zolang er kamers beschikbaar zijn. Inchecken kan volgens de aankondiging vanaf 23.00 uur.

Met de combinatie van uitgaan en overnachten richt Bottle UP zich ook op feestgangers die na afloop niet meer naar huis willen reizen. Voor tafelreserveringen en aanvullende informatie kunnen belangstellenden via WhatsApp contact opnemen op +597 421640.