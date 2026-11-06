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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Dronken automobilist scheldt agenten uit en verzet zich hevig tegen aanhouding in Tamanredjo

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Autobestuurder met 5x toegestane hoeveelheid alcohol rijdt in goot
Foto: ter illustratie - don't drink and drive!

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De politie van Richelieu heeft zondag 1 november 2026 het rijbewijs van automobilist B.W., alias ‘Bouta’, ingevorderd nadat hij onder invloed van alcohol had gereden. De man wordt daarnaast verdacht van wederspannigheid en belediging van politieambtenaren.

Agenten kregen in de vroege ochtend een melding over een dronken man die bij een winkel in het ressort Tamanredjo tekeer zou gaan. Bij aankomst bleek hij al met een voertuig te zijn vertrokken. Dankzij de beschrijving van omstanders werd de auto korte tijd later in de omgeving gesignaleerd en tot stoppen gebracht.

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Volgens de Surinaamse politie verkeerde de bestuurder duidelijk onder invloed van alcohol. Hij ging tegen de agenten tekeer en zou hen ook hebben beledigd. Toen de politie hem wilde aanhouden, verzette hij zich hevig. De agenten wisten hem gezamenlijk aan te houden en brachten hem over naar het politiebureau.

B.W. werd eerst ter ontnuchtering geplaatst en daarna voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Tijdens zijn voorgeleiding ontkende hij zich schuldig te hebben gemaakt aan wederspannigheid en belediging van de politieambtenaren. Wel gaf hij toe dat hij onder invloed van alcohol zijn voertuig had bestuurd.

Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname werd besloten de verdachte na verhoor heen te zenden. Zijn rijbewijs werd wegens rijden onder invloed ingevorderd.

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