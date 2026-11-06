Doodgeschoten Chinese ondernemer (33) had USD gewisseld en werd mogelijk gevolgd

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De man die vrijdagochtend 6 november in Suriname werd doodgeschoten bij een gewapende roofoverval aan de David Simonstraat, is de 33-jarige Chinese ondernemer Chen Hui. Dit gebeurde kort nadat hij samen met een andere ondernemer Amerikaanse dollars had gewisseld.

Drie gemaskerde mannen reden hun voertuig klem, openden het vuur en gingen er met een tas met Surinaamse dollars vandoor.

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Volgens informatie die Waterkant heeft ontvangen, was Chen die ochtend met de 48-jarige Z.W. vanuit hun woning vertrokken om Amerikaanse dollars om te wisselen. Ze reden in een witte Toyota Prado, met Chen achter het stuur en Z.W. naast hem. Nadat zij het geld in Surinaamse dollars hadden ontvangen, reden ze in de richting van de David Simonstraat.

Bij de kruising van de David Simonstraat en de Wilhelminastraat werden zij plotseling klemgereden door een witte Toyota Vitz. Drie gewapende en gemaskerde mannen stapten uit en bedreigden de inzittenden. Vervolgens schoten de overvallers op de Prado. Chen werd in zijn borst geraakt.

Een van de daders pakte de tas met het geld, waarna het drietal in de Toyota Vitz vluchtte. De bijrijder bleef ongedeerd. De Surinaamse politie nam hem mee als getuige. Hoeveel geld de overvallers hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. Mogelijk is de Prado gevolgd door de rovers.

KPS-woordvoerder Michel Elskamp bevestigde dat de politie rond 09.30 uur een melding kreeg van de gewapende beroving. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. Een arts stelde zijn overlijden vast. Het lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie naar een mortuarium overgebracht.

Volgens Elskamp vluchtten de verdachten in een witte Toyota Vitz met kenteken PP1678. Ze reden in de richting van de Anton Dragtenweg en vervolgden hun weg naar Leonsberg.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Ook interventie-eenheden zijn ingezet om de drie verdachten op te sporen en aan te houden.