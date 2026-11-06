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Chinese man doodgeschoten bij gewapende beroving aan de Wilhelminastraat

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Chinese man doodgeschoten bij gewapende beroving aan de Wilhelminastraat

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Bij een gewapende beroving aan de Wilhelminastraat in Paramaribo is vrijdagochtend 6 november een persoon doodgeschoten. Het incident vond rond 09.30 uur plaats nabij de kruising met de David Simonstraat in Suriname.

Volgens de eerste informatie werd een voertuig door drie gewapende en gemaskerde mannen klemgereden en beroofd. Tijdens de overval werd er geschoten, waarbij een inzittende een schotwond opliep. Volgens de ontvangen informatie ontvangen door de redactie van Waterkant.Net, is het slachtoffer van Chinese afkomst inmiddels overleden.

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De daders verlieten de plaats van het misdrijf in een witte Toyota Vitz. Zij reden in de richting van de Anton Dragtenweg en Leonsberg.

Het is nog niet bekend wat precies is buitgemaakt. Ook de identiteit van het slachtoffer en de verdere omstandigheden van de schietpartij zijn vooralsnog niet bekend.

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