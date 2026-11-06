Brandweer slaat alarm: tot 300 meldingen per dag terwijl bluswagens uitvallen

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Het Korps Brandweer Suriname (KBS) krijgt dagelijks landelijk tussen de 200 en 300 meldingen van grasbranden en vuilverbrandingen. Tegelijkertijd kampt de brandweer met personeelstekorten en een gebrek aan inzetbare voertuigen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om alle brandmeldingen tijdig af te handelen, waarschuwt brandweerwoordvoerder Olton Pinas.

Alleen al in Paramaribo komen volgens Pinas dagelijks 70 tot 80 meldingen binnen. De situatie is extra zorgwekkend omdat grasbranden soms overslaan naar woningen. Het probleem keert vrijwel ieder jaar terug, maar de brandweer heeft momenteel onvoldoende capaciteit om de grote hoeveelheid meldingen goed op te vangen. Dat vertelde Pinas donderdag 5 november tijdens een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

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Volgens de woordvoerder ontbreekt het niet zozeer aan blusmateriaal, maar vooral aan materieel: tankwagens, blusvoertuigen en logistieke voertuigen. Meerdere brandweerwagens zijn buiten gebruik. Ook het blusvoertuig van de post Toekomstweg is momenteel niet inzetbaar. Daardoor neemt de druk op de andere posten in Paramaribo, waaronder Geyersvlijt, Heiligenweg en de hoofdkazerne aan de Gemenelandsweg, verder toe.

Pinas ergert zich daarnaast aan mensen die ondanks de waarschuwingen gras en vuil blijven verbranden. Woensdagochtend werden zelfs kinderen gezien die op de hoek van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat gras in brand staken. Vooral de posten Lelydorp, Onverdacht en Geyersvlijt rukken volgens de brandweer vaak uit voor gras- en vuilbranden.

De gevolgen kunnen ernstig zijn wanneer zich meerdere incidenten tegelijk voordoen. Pinas zegt dat soms alle beschikbare brandweervoertuigen al zijn uitgerukt, waardoor hulp bij een nieuwe melding langer op zich kan laten wachten. Een dergelijke situatie deed zich onlangs voor in Marowijne. Bovendien dreigen de resterende voertuigen door de vele inzetten ook defect te raken. “Dan krijgen we nog grotere problemen”, waarschuwt hij.

De brandweer doet daarom een dringend beroep op de bevolking om te stoppen met het verbranden van gras en afval. Pinas stelt voor dat buurtbewoners gezamenlijk regelen dat hun vuil naar een openbare stortplaats wordt afgevoerd. “We blijven de informatie doorgeven, maar de mensen luisteren niet”, verzucht de woordvoerder.