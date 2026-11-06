Bee: “Jammer dat dc Muller zich in uniform door de politie heeft laten verhoren”

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BiZa-minister Marinus Bee, ad-interim minister van Justitie en Veiligheid, bevestigde donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat districtscommissaris Ernesto Muller afgelopen dinsdag door de politie is verhoord in verband met een zaak van huiselijk geweld, bedreiging en mishandeling.

Alhoewel de burgervader hierna is heengezonden, vindt de bewindsman het jammer dat Muller volgens informatie in uniform op het politiebureau is verschenen en zichzelf ook zo heeft laten verhoren.

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“Hij is formeel voorgeleid bij een hulpofficier van Justitie en heeft rose gehad. Dus de zaak is voor nu afgehandeld. Echter is het jammer dat de dc in uniform daar was verschenen. Dus we gaan dat even bespreken met de minister Regionale Ontwikkeling, zodat de instructie duidelijk wordt gegeven”, zei Bee.

Volgens de bewindsman moeten dc’s middels een gedragscode goed geïnstrueerd worden over de vraag bij welke gelegenheden zij wel of niet in hun dc-uniform mogen verschijnen. Hijzelf vindt dat het bij een politieverhoor niet gepast is om in dc-uniform te verschijnen.

De zaak van Muller werd afgelopen dinsdag onder de aandacht gebracht door de parlementariërs Rossellie Cotino (NDP) en Ameerani Jarbandhan (VHP). Toen zou zelfs zijn aangehaald dat er informatie circuleerde dat Muller in verzekering zou zijn gesteld. Dat bleek achteraf niet juist te zijn.