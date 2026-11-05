Zes gemaskerde rovers bedreigen slapend koppel met de dood en zoeken naar ruw goud

Een vrouw en haar vriend zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 4 november in hun woning aan de Toemoekhoemakstraat in Suriname overvallen door zes criminelen. Vier gewapende mannen drongen de slaapkamer binnen, terwijl twee anderen buiten op de uitkijk stonden.

Het 24-jarige slachtoffer Ch.B. lag samen met haar vriend te slapen toen zij werden opgeschrikt door gestommel in de woning. Tot hun schrik zagen zij vier gemaskerde mannen in donkere kleding in hun slaapkamer staan. De indringers waren gewapend met vuistvuurwapens.

Het koppel werd bedreigd en kreeg te horen dat zij zouden worden doodgeschoten als zij lawaai maakten. De vrouw vertelde de overvallers dat zij de politie al had ingeschakeld.

De verdachten vroegen vervolgens naar ruw goud. Toen het koppel aangaf geen goud in huis te hebben, nam een van de daders drie roestvrijstalen halskettingen en een horloge van de vrouw mee. De sieraden en het horloge lagen op een tafel in de slaapkamer.

Bij het verlaten van de woning zagen de slachtoffers dat er in totaal zes rovers bij de overval betrokken waren. Twee van hen hadden buiten op de uitkijk gestaan. De daders renden vervolgens in de richting van de Voltzbergstraat, waar zij volgens verkregen informatie door een witte Toyota Vitz werden opgehaald.

Vermoedelijk waren de overvallers de woning binnengedrongen door de voordeur met een hard voorwerp te forceren. De Surinaamse politie heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.