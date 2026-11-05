Simons stopt voorlopig import Jin Chan en wil goudwinning met satellieten controleren

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President Jennifer Simons heeft de import van Jin Chan, een chemisch middel dat bij goudwinning wordt gebruikt, tijdelijk stopgezet. Ook wil de regering met satellietbeelden beter in de gaten houden wat er in het binnenland gebeurt. De maatregelen maken deel uit van een nieuwe aanpak om meer controle te krijgen over de goudsector en vervuiling van rivieren tegen te gaan.

Volgens Simons is de goudwinning in Suriname al tientallen jaren onvoldoende gereguleerd. Ze wijst erop dat duizenden mensen in de sector werken en dat er veel geld in omgaat, terwijl de Staat volgens haar te weinig inkomsten ontvangt. De zogenoemde kleinschalige of artisanale goudwinning is daardoor in werkelijkheid veel groter dan de benaming doet vermoeden. “Goud dat je eenmaal hebt gewonnen, verlaat het land voorgoed en het brengt te weinig op voor de staat”, zegt de president in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

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Het staatshoofd noemt onder meer goudwinning zonder vergunning, gebrekkige controle en het onverantwoorde gebruik van chemische stoffen als grote problemen. Ook vindt zij dat goud vaak op een inefficiënte manier wordt gewonnen. Eerdere regeringen hebben geprobeerd orde op zaken te stellen, maar volgens Simons is dat niet gelukt.

Om daar verandering in te brengen, heeft de president een beleidsgroep ingesteld. Een van de eerste stappen is een inventarisatie van de mensen en bedrijven die actief zijn in de artisanale goudwinning. Die moet binnen enkele maanden meer inzicht geven in de sector. Daarnaast wil de regering goudzoekers geleidelijk begeleiden naar veiligere en efficiëntere werkmethoden, zodat minder schadelijke stoffen in rivieren en de omgeving terechtkomen.

De regering wil ook meer zicht krijgen op wat er diep in het binnenland gebeurt. Daarvoor wordt gekeken naar het gebruik van satellietbeelden, eventueel met ondersteuning van internationale partners. Tegelijk moet de controle op chemische middelen die voor goudwinning worden gebruikt worden aangescherpt. Simons zegt dat zij als onmiddellijke maatregel de import van onder meer Jin Chan tijdelijk heeft stopgezet.

Niet alleen illegale goudwinningsactiviteiten zullen worden bekeken. Ook bestaande goudconcessies krijgen controles, waarbij de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) moet nagaan of de voorschriften worden nageleefd. Simons benadrukt dat de regering samen met concessiehouders, handelaren en andere betrokkenen wil werken aan een beter gereguleerde goudsector. De aanpak zal volgens haar stap voor stap worden uitgevoerd.