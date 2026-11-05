Schoolgebouw en woning volledig afgebrand bij branden in Moengo en Albina

- Advertisement -

Bij twee afzonderlijke branden in het Oosten van Suriname zijn woensdagavond een schoolgebouw te Moengo en een woning te Albina volledig tot gedeeltelijk door brand verwoest. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Hij zegt dat zich bij de branden gelukkig geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.

- Advertisement -

Volgens Pinas werd de eerste brand rond 20.42u gemeld aan de Karnawiestraat in Albina. Het betrof een laagbouwwoning die volledig uit steen was opgetrokken en bestond uit twee afzonderlijke woonruimten. De woning had een oppervlakte van 20 bij 7 meter en is volledig afgebrand.

Ook in Moengo brak brand uit bij de OS Wonoredjo-school. Het schoolgebouw bestond uit drie vleugels en was deels uit hout en deels uit steen opgetrokken. Één van de drie vleugels werd volledig door de brand verwoest.

Pinas zegt dat vooralsnog niet bekend is of de woning in Albina en de school in Moengo tegen brand verzekerd waren. De oorzaak van beide branden is nog niet bekend. Het is niet uitgesloten dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de branden zijn ontstaan. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.