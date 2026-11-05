NMA: Water Saramaccarivier weer veilig voor gebruik, maar voorlopig geen roofvis eten

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Bewoners van dorpen langs de Saramaccarivier in Suriname kunnen volgens de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) weer gebruikmaken van het rivierwater. Nieuwe metingen laten zien dat de concentraties van verschillende schadelijke stoffen flink zijn gedaald. De autoriteit waarschuwt wel dat inwoners voorlopig geen roofvissen moeten eten vanwege het risico op kwik.

De NMA maakte op dinsdag 3 november bekend dat in september en oktober watermonsters zijn onderzocht in samenwerking met de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). Daaruit blijkt dat de concentraties arseen, cadmium, kwik en lood aanzienlijk lager zijn dan bij eerdere metingen. Ook werd in de onderzochte monsters geen vrije cyanide aangetroffen.

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Op basis van deze resultaten vindt de NMA dat bewoners het gebruik van rivierwater kunnen hervatten. De instantie noemt het water momenteel veilig voor gebruik, maar benadrukt dat de situatie nauwlettend moet worden gevolgd. In de verklaring wordt niet afzonderlijk aangegeven of het rivierwater ook zonder behandeling geschikt is om te drinken.

Een werkgroep van verschillende overheids- en gezondheidsinstanties zal de waterkwaliteit de komende zes maanden intensief blijven controleren. De gemeenschappen langs de rivier zullen regelmatig worden geïnformeerd over de uitkomsten van nieuwe metingen en eventuele veranderingen.

Voor het eten van vis blijft voorlopig een waarschuwing gelden. De NMA adviseert bewoners geen roofvissen te consumeren, omdat deze dieren hoog in de voedselketen staan en daardoor relatief veel kwik in hun lichaam kunnen ophopen. Het advies blijft van kracht terwijl aanvullend onderzoek wordt voorbereid.

Vanaf de tweede week van november zullen ieder kwartaal vismonsters worden verzameld en onderzocht. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verzorgt de verzameling van de monsters. Het Viskeuringsinstituut (VKI) zal de laboratoriumanalyses uitvoeren. Volgens de NMA blijft de bescherming van de gezondheid van de bewoners vooropstaan.