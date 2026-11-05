Misiekaba: “Het voelt alsof je soms bijna wordt gegijzeld door bepaalde specialisten”

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Patiënten die verzekerd zijn bij het Staatsziekenfonds in Suriname (SZF), kunnen sinds dinsdag 3 november 2026 niet meer terecht bij de aan het Diakonessenhuis verbonden chirurgen voor chirurgische behandelingen. De maatregel is het gevolg van een geschil tussen de chirurgen en het SZF.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) dat hij het betreurt dat het Diakonessenhuis tot deze stap is overgegaan, vooral omdat de overheid dit particuliere ziekenhuis naar zijn zeggen toch wel flink ondersteunt en subsidieert. “Dan verwacht je niet dat het ziekenhuis zo’n weg inslaat. Mijn deur staat open en ik kies voor dialoog, maar als we er niet uitkomen, zullen we doen wat wij niet kunnen nalaten als regering”, zei Misiekaba.

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Volgens de minister heeft het SZF de maandelijkse betaling van 300.000 SRD per chirurg stopgezet, omdat er onvoldoende duidelijkheid is over de verrichtingen waarvoor deze vergoeding aan de drie specialisten bij het Diakonessenhuis wordt toegekend. Dit bedrag werd door de voormalige leiding van het ministerie van Volksgezondheid vastgesteld. Misiekaba stelt dat ook andere ziekenhuizen chirurgen in dienst hebben en dat daarom duidelijk moet worden gemaakt waarom de betreffende chirurgen aanspraak maken op deze vergoeding.

In afwachting van die duidelijkheid was hij bereid als middenweg de vergoeding van 200.000 SRD te handhaven, maar ook daarover is geen overeenstemming bereikt. “Dat is niet aangenomen. Men vond dat men recht heeft op die drie ton, omdat dat door de toenmalige autoriteit op het ministerie was besloten. Maar wij kunnen dat niet doen, want zij zijn niet de enige snijders in het land. Dus wij zijn er niet uitgekomen”, stelde hij.

De bewindsman zegt dat momenteel in kaart wordt gebracht welke SZF-verzekerden bij de betrokken chirurgen onder behandeling waren, zodat voor hen naar een oplossing kan worden gezocht. Daarover worden er ook gesprekken gevoerd met de leiding van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Misiekaba benadrukte dat hij tegelijk moet aangeven dat er te weinig specialisten zijn voor sommige medische specialisaties. Dat betekent dat er snel meer specialisten in dienst moeten worden genomen.

“U ziet dat ik heel erg aarzel om krachten uit het buitenland te brengen, omdat ik van oordeel ben dat we eerst goed moeten kijken naar de mensen die wij hier hebben. Ook als we herwaardering of wat dan ook moeten doen. Dat betekent dat we dat kennelijk sneller moeten doen, want het kan niet zo zijn dat je voelt dat je soms bijna wordt gegijzeld door bepaalde specialisten. En dat kan niet”, aldus de minister.

De bewindsman benadrukte dat hij geen probleem heeft met wat deze drie specialisten verdienen, aangezien er specialisten zijn die veel meer verdienen in Suriname. Bij hem gaat het erom dat de verrichtingen duidelijk moeten zijn. Over het algemeen vindt hij dat alle specialisten vanwege de lange en dure studie en het verantwoordelijke werk dat ze moeten doen, goed moeten verdienen.

“In Nederland start je als specialist met 6.000 tot 7.000 euro. Dat kan oplopen naar 13.000 tot 14.000 euro. Als u heel goed bent, misschien 15.000 tot 17.000 euro per maand. In ons land hebben we een andere realiteit. We zijn vanuit het ministerie aan het kijken op welke manier we in de sector inderdaad kunnen komen tot meer transparantie voor de verrichtingen die betaald worden”, aldus de minister.