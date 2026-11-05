Misiekaba: “Als Ramadhin niets te doen heeft, laat hij zich aansluiten bij de NDP”

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Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) heeft genoeg van de aanhoudende kritiek van zijn voorganger Amar Ramadhin op het gevoerde beleid. Aanleiding is een lezing die Ramadhin vorige maand verzorgde, waarbij hij onder meer stelde dat de programma’s IS4H (Information Systems for Health) en HEARTS Initiative zijn stopgezet.

Misiekaba spreekt die beweringen tegen en roept Ramadhin op te stoppen met het verspreiden van verkeerde informatie.

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“De verhalen van meneer Ramadhin zijn fabels. IS4H en HEARTS zijn niet geparkeerd. Ik weet niet wat het probleem van meneer Ramadhin is. Hij is minister geweest en hij heeft vijf jaar lang zijn ding gedaan zoals hij denkt dat hij dat zou moeten doen. Laat meneer Ramadhin mij de ruimte geven om mijn werk te doen en niet allerlei ongefundeerde dingen de samenleving in spuien.

Ik doe echt een beroep op hem. Als hij niets te doen heeft, laat hij zich aansluiten bij de NDP. We hebben veel werk te doen”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

De bewindsman gaf aan een persconferentie te zullen organiseren waarop de technische mensen meer uitleg zullen geven over IS4H en HEARTS. Recent heeft hij ook al een presentatie over HEARTS ontvangen. Hij noemt de verhalen van Ramadhin daarom fabels.