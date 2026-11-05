Man vanuit Suriname opgepakt in Frans-Guyana: mocht het gebied niet verlaten

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Een man die vanuit Suriname naar Saint-Laurent-du-Maroni in Frans-Guyana was gereisd, is maandagmiddag 2 november door de Franse grenspolitie aangehouden. Bij controle bleek dat hij onder gerechtelijk toezicht stond en zich helemaal niet in Saint-Laurent mocht bevinden. Bovendien had de rechter hem verboden Frans-Guyana te verlaten.

Volgens de Police Nationale de la Guyane vond de aanhouding plaats bij de aanlegsteiger van Saint-Laurent-du-Maroni, waar reizigers vanuit Suriname aankomen. De man werd gecontroleerd tijdens operatie ATIPA, een grootschalige grenscontroleactie van de Franse autoriteiten.

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Bij het natrekken van zijn gegevens ontdekten de agenten dat de man zich aan verschillende door de rechter opgelegde beperkingen moest houden. Zo mocht hij niet naar Saint-Laurent-du-Maroni reizen en was het hem eveneens verboden het grondgebied van Frans-Guyana te verlaten. Zijn aanwezigheid aan de grens, na een verblijf in Suriname, was daarmee in strijd met de voorwaarden van zijn gerechtelijk toezicht.

De verdachte werd daarop aangehouden en in gerechtelijke bewaring geplaatst. Hij moet worden voorgeleid aan een onderzoeksrechter, die zich verder over zijn zaak zal buigen. De Franse politie heeft niet bekendgemaakt waarvoor de man oorspronkelijk onder gerechtelijk toezicht stond. Ook zijn identiteit, leeftijd en nationaliteit zijn niet vrijgegeven.

Operatie ATIPA is gericht op het versterken van de grenscontroles langs de Marowijnerivier tussen Suriname en Frans-Guyana. Franse politieagenten, gendarmes en douanemedewerkers controleren daarbij onder meer reizigers en goederen om grensoverschrijdende criminaliteit, smokkel en illegale grenspassages tegen te gaan.