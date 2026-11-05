Drie voertuigen betrokken bij zware aanrijding Avobakaweg; twee gewonden

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Bij een zware aanrijding tussen drie voertuigen op de Avobakaweg in Suriname zijn woensdagmiddag twee personen gewond geraakt. De slachtoffers moesten per ontboden ambulance worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Vernomen wordt dat bij de aanrijding een Isuzu pick-up, een Toyota Hilux Vigo en een DAF truck waren betrokken.

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De bestuurder van de Isuzu pick-up de 48-jarige J.M. reed vanuit Atjoni richting Paramaribo. De Toyota Hilux werd bestuurd door de 55-jarige bestuurster A.S. Zij kwam vanuit de tegenovergestelde richting.

Volgens de bestuurder van de pick-up, die beladen was met lege gasflessen zou de Toyota Hilux op zijn rijhelft terecht zijn gekomen, waarna beide voertuigen met elkaar in botsing kwamen.

De truckchauffeur die achter de Vigo reed probeerde de aanrijding te voorkomen door uit te wijken. Daarbij raakte de hij van de weg en kwam in het bosschage aan de oostelijke zijde terecht.

Bij de aanrijding liepen de inzittende van de pick-up de 28-jarige B.J. en de bestuurster van de Toyota Hilux verwondingen op.

B.J. had schrammen in het gezicht en klaagde over pijn aan zijn gehele lichaam. Terwijl de bestuurster van de Vigo verwondingen aan haar voorhoofd opliep en was niet aanspreekbaar. Beide slachtoffers werden door een ambulance vervoerd naar het AZP.

De Isuzu-pick-up en de Toyota Hilux liepen aanzienlijke materiële schade op en werden door een sleepdienst weggesleept naar de dienstberging. De DAF-truck raakte eveneens beschadigd, maar was nog rijdbaar en werd door de bestuurder zelf weggereden.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat geen van de drie bestuurders onder invloed verkeerde van alcohol of andere bedwelmende middelen. De politie van Paranam is bezig met het onderzoek.