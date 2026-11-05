Dosiverkoopster langs Kennedyweg geslagen en beroofd van gouden halsketting

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Een 47-jarige vrouw die dagelijks dosi en andere lekkernijen verkoopt langs de Kennedyweg in Suriname, is donderdag aan het begin van de avond overvallen door vier gemaskerde criminelen. De vrouw werd in haar gezicht geslagen en beroofd van een deel van haar gouden halsketting.

Volgens verkregen informatie waren de verdachten gewapend met vuistvuurwapens en verplaatsten zij zich in een zwarte Toyota Vitz. Tijdens de beroving sloeg een van de daders het slachtoffer in het gezicht.

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De overvallers maakten een deel van haar gouden halsketting, met een gewicht van ongeveer 54 gram, buit en sloegen vervolgens op de vlucht.

De vrouw is voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Zanderij heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.