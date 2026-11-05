Brand in leegstaand pand aan Indira Gandhiweg

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Een leegstaand pand aan de Indira Gandhiweg in Suriname is donderdagochtend 5 november in brand gevlogen. In het gebouw werden tot ongeveer twee weken geleden bouwmaterialen verkocht. De brandweer wist het vuur snel te blussen en voorkwam daarmee dat de brand zich verder uitbreidde.

De politie van Latour werd die ochtend gewaarschuwd voor de brand. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de brandweer al bezig met bluswerkzaamheden. Het vuur werd onder controle gebracht, maar aan de binnenkant van het pand ontstond schroeischade.

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Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de eigenaar van het pand in het buitenland verblijft. Hij had het gebouw verhuurd aan een ondernemer die er bouwmaterialen verkocht. Die huurder sloot ongeveer twee weken geleden zijn zaak en vertrok eveneens naar het buitenland.

Hoe de brand in het leegstaande pand is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of het gebouw tegen brandschade is verzekerd.

De politie van Latour onderzoekt de oorzaak van de brand samen met de afdeling Forensische Opsporing meldt de Surinaamse politie.