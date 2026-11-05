Bee: “Meer dan 500 gepensioneerden zonder dispensatie nog in het systeem”

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Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft ontdekt dat meer dan 500 gepensioneerden zonder de vereiste dispensatie nog in het overheidssysteem zijn opgenomen. De bewindsman zal binnenkort zijn collega-ministers aanschrijven en per ministerie een overzicht verstrekken van de betrokken namen en aantallen, zodat zij de gegevens kunnen controleren.

Volgens Bee is dispensatie noodzakelijk om de uitbetaling aan deze gepensioneerden voort te zetten. Zonder die toestemming ontbreekt volgens hem de wettelijke grondslag om hen te blijven betalen.

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“Je moet eerst de dispensatie krijgen om die mensen verder te betalen. Als je ze betaalt zonder een dispensatie, dan mis je een grondslag”, zei Bee woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering. Ondertussen is ongeveer 6% van het ambtenarenapparaat teruggebracht. Dat beleid wordt volgens Bee voortgezet.

Deskundigen zijn met een wetenschappelijk onderzoek bezig om na te gaan hoeveel ambtenaren er nodig zijn om de overheid administratief goed te draaien. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar de natuurlijke uitstroom van landsdienaren. Ook de kwestie van spookambtenaren wordt verder onderzocht en aangepakt.

“Het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken is om iedereen in te zetten. Maar we weten ook dat die scheefgroei niet binnen één of twee jaren opgelost gaat worden. Maar we zijn vastberaden om te blijven werken aan de verbetering”, aldus de minister.