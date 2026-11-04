Zeven mensen volgens familie ziek na roti, jongen (8) overleden: Roopram betwist verband

Het overlijden van een 8-jarige jongen in Suriname heeft geleid tot een discussie tussen zijn familie en rotishop Roopram. Nadat de moeder op Facebook haar zorgen had geuit over een mogelijk verband tussen het eten van roti en de dood van haar zoontje, kreeg de familie volgens de Surinaamse nieuwsite SUN een verzoek om rectificatie. De eetgelegenheid benadrukt dat niet is vastgesteld dat het voedsel het overlijden heeft veroorzaakt.

De jongen overleed maandag in het Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ), nadat hij ernstige ziekteverschijnselen had vertoond. Volgens de familie hadden zeven personen roti gegeten die op zondag bij de zaak was gekocht. Alle zeven zouden daarna ziek zijn geworden.

De 8-jarige kreeg de ernstigste klachten en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Een medisch vastgesteld verband tussen de maaltijd en zijn overlijden is er vooralsnog niet.

De moeder schreef na het overlijden van haar zoon een emotioneel bericht op Facebook, dat honderden keren werd gedeeld. Volgens SUN ontving de familie daarop via WhatsApp het verzoek van de eetgelegenheid om haar uitlatingen te rectificeren en met medische onderbouwing te komen. Als een reactie uitblijft, zou het bedrijf de kwestie langs juridische weg willen behandelen.

De grootmoeder vertelde aan SUN dat zij eerder zelf contact had opgenomen met het restaurant. Er zou zijn toegezegd dat zij werd teruggebeld, maar dat gebeurde volgens haar niet. Pas nadat de moeder haar bericht op Facebook had geplaatst, zou de familie WhatsApp-berichten van de onderneming hebben ontvangen. De familie heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politiepost Flora.

In een schriftelijke verklaring betuigt de directie van Roopram vandaag haar medeleven aan de nabestaanden. Het restaurant vindt het betreurenswaardig dat op sociale media een verband wordt gelegd met het overlijden terwijl de feiten nog niet zijn vastgesteld. De directie zegt de gezondheid en veiligheid van haar gasten serieus te nemen en bereid te zijn volledig mee te werken aan een eventueel onderzoek. Ook roept zij op om geen onbevestigde berichten te verspreiden.

Wat de ziekteverschijnselen heeft veroorzaakt en waaraan de jongen precies is overleden, is nog niet duidelijk. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband bestaat met het gegeten voedsel.