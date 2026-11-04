Suriname en Curaçao winnen elk twee onderdelen tijdens Airport Slam 2026

Suriname en Curaçao hebben elk twee onderdelen gewonnen tijdens de Airport Slam 2026, die van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november in Paramaribo werd gehouden. De internationale sportontmoeting, georganiseerd door N.V. Luchthavenbeheer, bracht teams uit Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen voor drie dagen sportiviteit, teamgeest, culturele uitwisseling en onderlinge verbondenheid.

Tijdens de officiële openingsceremonie sprak Vijay Chotkan, directeur van N.V. Luchthavenbeheer, de aanwezigen toe. Ook Enrique H. Ralim, waarnemend directeur Sport namens het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, Dinesh Parag, directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, en Fred Francis, waarnemend onderdirecteur Luchttransport van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), waren aanwezig.

Het sportprogramma begon vrijdag met een volleybaltoernooi in de Ismay van Wilgen Sporthal. Zaterdag stonden softbal en domino op het programma op het TAS-sportveld. Zondag werd het evenement afgesloten met een bowlingtoernooi. Suriname behaalde de eerste plaats bij volleybal en domino, terwijl Curaçao de overwinning pakte bij softbal en bowlen.

Naast de sportieve competitie stond het versterken van de banden tussen de deelnemende luchthavens en hun medewerkers centraal. Buiten de dagelijkse werkomgeving konden de teams ervaringen uitwisselen, samenwerken en nieuwe contacten leggen. Daarmee droeg het evenement bij aan de regionale samenwerking en verbondenheid binnen de luchtvaartsector.

N.V. Luchthavenbeheer spreekt zijn waardering uit voor alle deelnemende landen, sporters, teams, sponsors, partners, organisatoren, vrijwilligers en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van Airport Slam 2026.