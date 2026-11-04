Oom Jules 85 jaar: de man van ‘Yere Fa Dyen Dyen E Loi’

Julius Fullington, bij velen bekend als Oom Jules, vierde op 3 november zijn 85ste verjaardag. De sympathieke zanger, die bij verschillende generaties Surinamers bekendheid geniet, bracht zijn bijzondere dag rustig door.

Voor veel Surinamers is hij onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse Volkskerstzang op het Onafhankelijkheidsplein. Vooral zijn bekende lied ‘Yere Fa Dyen Dyen E Loi’ staat bij velen in het geheugen gegrift. Julius Fullington, beter bekend als Oom Jules, is 85 jaar geworden. Hoewel er dit jaar geen zangactiviteiten werden gehouden en Fullington zelf dus ook niet optrad, blijft zijn naam verbonden aan een mooie traditie in Suriname.

Een groot verjaardagsfeest staat niet op het programma. Fullington brengt de dag rustig door. Met zijn gezondheid gaat het naar eigen zeggen goed, al heeft hij de laatste tijd veel last van zijn knie. Hij woont momenteel samen met zijn jongste zoon.

Fullington werd op 3 november 1941 in Guyana geboren uit een Surinaamse vader en een Guyanese moeder. Toen hij zes jaar oud was, verhuisde hij naar Nickerie, waar hij door zijn oom werd opgevoed. Hij groeide er op tussen Javanen, Hindoestanen en Chinezen. De verschillende culturen waarmee hij in aanraking kwam, hebben ook hun sporen nagelaten in zijn muzikale ontwikkeling.

Zijn zangcarrière begon rond het begin van de jaren zeventig. Naast zijn muzikale activiteiten hield Fullington zich ook bezig met majorettengroepen. Maar zijn leven bestond niet alleen uit muziek. Hij werkte als hoofdbrandmeester en was daarnaast een bekwame lasser.

Ook internationaal liet hij namens Suriname van zich horen. In 1979 vertegenwoordigde hij het land tijdens het Gouden Orpheus-festival in Sofia, Bulgarije. Daar werd hij onderscheiden met de eerste prijs voor zijn presentatie en klederdracht. De titel van beste zanger ging tijdens het festival naar de Arubaan Sonny Reeder.

Zijn bijzondere band met de Volkskerstzang werd in 2013 officieel erkend. Tijdens de vijftigste editie van het evenement op het Onafhankelijkheidsplein werd Fullington geëerd voor zijn bijzondere bijdrage aan deze geliefde Surinaamse kersttraditie.

Met zijn 85ste verjaardag wordt niet alleen een zanger in het zonnetje gezet, maar ook een man die met zijn stem en inzet een herkenbare plek heeft verworven in de Surinaamse muziek- en cultuurgeschiedenis.