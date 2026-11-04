Man dood aangetroffen langs de Gangaram Pandayweg

Een 45-jarige man is afgelopen nacht dood aangetroffen langs de Gangaram Pandayweg in Suriname. Op zijn lichaam zijn verwondingen vastgesteld. Opvallend is dat de Surinaamse politie de man eerder die nacht nog levend had aangetroffen, maar dat hij toen niet aanspreekbaar was.

Volgens verkregen informatie kreeg de politie van Groningen tijdens de nachtdienst een melding dat een persoon langs de weg lag. De man, die bekendstond als alcoholgebruiker, werkte als arbeider en woonde aan de Gangaram Pandayweg.

Agenten gingen naar de opgegeven locatie en troffen hem daar levend, maar niet aanspreekbaar aan. Vervolgens reden zij naar zijn woning om zijn familie te informeren en te verzoeken hem op te halen.

Kort nadat de politie was vertrokken, kwam een nieuwe melding binnen. Familieleden waren bij de man aangekomen en hadden geconstateerd dat hij geen tekenen van leven meer vertoonde.

De politie ging opnieuw naar de locatie en schakelde het Forensische Opsporingsteam (FO) in. Een arts stelde officieel de dood vast. Bij onderzoek werden verwondingen op het lichaam aangetroffen, waarna het stoffelijk overschot in beslag werd genomen voor nader onderzoek.

De politie van Groningen onderzoekt de omstandigheden waaronder de man is overleden. Een obductie moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak en over de vraag of er mogelijk sprake is van een misdrijf.