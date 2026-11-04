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Lyco-1 viert 60-jarig bestaan met grote reünie voor oud-leerlingen en leraren

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Generaties Lyco-1 samen op jubileumwandelloop; school wil ook renovatie aanpakken
Beeld via Lyco 1 Community

Passion Bday Bash

Het Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum (Lyco-1) in Paramaribo viert zijn 60-jarig bestaan met een feestelijke reünie op zaterdag 21 november 2026. Oud-leerlingen en oud-leraren zijn uitgenodigd om elkaar terug te zien, herinneringen op te halen en samen stil te staan bij de geschiedenis van de school.

De bijeenkomst vindt plaats op het schoolterrein aan de Passiebloemstraat 4. De inloop is van 18.30 tot 19.00 uur. De lustrumcommissie vraagt belangstellenden zich vooraf aan te melden via lustrummirandalyceum@gmail.com en ook voormalige klasgenoten op de reünie te wijzen.

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De organisatie zoekt daarnaast financiële en materiële steun voor de jubileumviering en verschillende schoolprojecten. Wie wil bijdragen of meer informatie wil over de donatiemogelijkheden, kan eveneens contact opnemen via het genoemde e-mailadres.

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Passion B-day Bash

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