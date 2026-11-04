Lichaam aangetroffen in Surinamerivier; mogelijk vermiste bromfietser op Bosjebrug

In de Suriname rivier is woensdag 4 november het lichaam van een man gesignaleerd ter hoogte van de Alibaksweg, achter Vabi te Livorno. Vermoed wordt dat het gaat om de 32-jarige man van wie dinsdag een onbeheerde bromfiets op de Jules Wijdenboschbrug werd aangetroffen. Zijn identiteit is echter nog niet officieel bevestigd.

Volgens de eerste informatie werd het lichaam drijvend in het water gezien, onder meer ter hoogte van Kuldipsingh. De politie van Livorno en andere betrokken instanties werden ingeschakeld om de situatie te onderzoeken.

De vondst wordt in verband gebracht met de zaak waarover Waterkant.Net dinsdag berichtte. Toen trof de politie een onbeheerde bromfiets met een tas op de Bosjebrug aan. In de tas zat een badge waarmee de vermoedelijke bestuurder kon worden geïdentificeerd.

Een broer van de man meldde zich later bij de Surinaamse politie en deelde verontrustende informatie over zijn broer.

Sindsdien bestond het vermoeden dat de man van de brug was gesprongen. Of het aangetroffen lichaam daadwerkelijk van hem is, moet nog worden vastgesteld.