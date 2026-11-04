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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Inbrekers forceren kluis en stelen voor ongeveer 3.000 USD aan sieraden uit woning

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Politie gearriveerd op locatie

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Inbrekers hebben dinsdag op klaarlichte dag toegeslagen in een woning aan de Kaikoestraat in Suriname. Ze forceerden een kluis en maakten sieraden buit met een geschatte waarde van ongeveer 3.000 USD.

De 53-jarige bewoner, aangeduid met de initialen C.M., was op het moment van de inbraak niet thuis. Volgens verkregen informatie gaat het om een stenen laagbouwwoning, waar de daders zich toegang verschaften door de achterdeur te forceren.

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Eenmaal binnen begaven de inbrekers zich naar een van de slaapkamers, waar een kluis stond. Ook deze werd geforceerd. De daders namen de daarin opgeborgen sieraden van geel metaal mee.

De politie van bureau Geyersvlijt heeft de aangifte opgenomen. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

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