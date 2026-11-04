Driejarig meisje aangereden door automobilist zonder rijbewijs; tante slaat voorruit kapot

Een driejarig meisje is zaterdag 31 oktober aan de Watamaleostraat in Suriname aangereden door een auto. Het kind raakte gewond en werd voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gebracht.

De 43-jarige bestuurder S.B. bleek niet over een geldig rijbewijs te beschikken en is door de politie aangehouden.

Volgens het voorlopige politieonderzoek reed de automobilist over de Watamaleostraat, vanuit de richting van de Bierdjoeweg naar de Hebi Weristraat. Het meisje, aangeduid met de initialen B.K., stond in de berm, maar rende op een onbewaakt moment de straat op. Daarbij werd zij door de auto geraakt.

Het gewonde kind werd op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekendgemaakt.

Na de aanrijding liepen de emoties hoog op. De tante van het meisje werd zo boos dat zij de voorruit van de betrokken auto insloeg. Later die dag meldde zij zich op het politiebureau.

De politie van bureau Latour hield de bestuurder aan. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, terwijl het onderzoek wordt voortgezet.