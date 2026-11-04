Dieven forceren kluis bij woninginbraak; duizenden USD, sieraden en vuurwapens buitgemaakt

Inbrekers hebben dinsdagavond flink huisgehouden in een woning in een zijstraat van de Monplaisierweg in Suriname. De 46-jarige benadeelde D.C. deed aangifte bij de politie. Het betreft een stenen laagbouwwoning.

Vernomen wordt dat de inbrekers zich toegang tot de woning hebben verschaft door een zijdeur open te forceren.

Eénmaal binnen hebben de ze de woning volledig overhoop gehaald. In de slaapkamer forceerden zij een kluis, waaruit ze 10.000 USD, 20.000 SRD, sieraden en twee vuurwapens hebben weggenomen.

De politie van De Nieuwe Grond heeft de aangifte opgenomen. De zaak is overgedragen aan Recherche Midden voor verder onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.