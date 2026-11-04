Brunswijk verdedigt handelen Monorath bij TAS: “In de resolutie van de president staat ook een fout”

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft het in De Nationale Assemblee (DNA) opgenomen voor zijn partijgenoot, minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid, over de arbeidsovereenkomst die hij als voormalig president-commissaris met Wendy Jap A Joe heeft gesloten bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS).

Brunswijk verdedigde het handelen van Monorath, reageerde daarmee op de kritiek die naar aanleiding van de overeenkomst is ontstaan en stelde dat in de resolutie van de president duidelijk staat dat de president-commissaris belast is met de uitvoering.

“Er kan in de wet staan dat er een missive van de minister van TCT moet zijn, maar in de resolutie van de president staat ook een fout. Want daarin staat dat de president-commissaris belast is met de uitvoering. Natuurlijk heeft de president dan ook niet gekeken naar die wet en dat niet vermeld. Maar er staat duidelijk dat de uitvoering de president-commissaris is”, zei Brunswijk.

De ABOP-topman reageerde tegelijk op opmerkingen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi, die aangaf over informatie te beschikken waaruit zou blijken dat er bij de TAS miljoenen aan onjuiste transacties zijn gepleegd, terwijl Monorath niet bevoegd was om zo’n arbeidsovereenkomst met Jap A Joe te ondertekenen.

Jogi wilde weten wat de regering zal doen ten aanzien van de verplichtingen uit deze overeenkomst. Verder wilde hij ook weten welke en hoeveel transacties er vanuit de TAS naar derden zijn verricht.

“Het gaat om meer dan twee mensen. En als de informatie juist is, dan gaat het om miljoenen die uitbetaald zijn vanuit de kas van de TAS naar mensen/functionarissen voor andere werkzaamheden dan werkzaamheden uitgevoerd door de TAS”, aldus Jogi.