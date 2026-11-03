XESSIONZ trapt Nederlandse tour af met grote Welcome Party op vrijdag 27 november in Maassilo Rotterdam

De populaire Surinaamse muziekformatie XESSIONZ komt deze maand opnieuw naar Nederland en dat wordt groots gevierd! Op vrijdag 27 november 2026 staat de bekende Maassilo in Rotterdam volledig in het teken van een spectaculaire Welcome Party. De band, die inmiddels acht jaar bestaat en zowel in Suriname als Nederland een grote schare fans heeft opgebouwd, belooft samen met de topbands 2-REMEMBER en MASSIV voor een onvergetelijke feestavond te zorgen.

XESSIONZ timmert al acht jaar flink aan de weg en is inmiddels uitgegroeid tot een bekende naam in de Surinaamse muziekwereld. Met energieke liveoptredens en een groeiende populariteit heeft de formatie ook in Nederland een trouwe achterban opgebouwd. De band keert in november terug voor een nieuwe tournee, die op vrijdag 27 november feestelijk wordt afgetrapt in Rotterdam.

Voor deze bijzondere gelegenheid wordt flink uitgepakt. De organisatie kondigt de grootste XESSIONZ Welcome Party tot nu toe aan, met maar liefst drie populaire bands op één groot podium. Naast XESSIONZ zullen ook 2-REMEMBER en MASSIV het publiek vermaken. Daarmee krijgen bezoekers een avond vol livemuziek, gezelligheid en Surinaamse feeststemming voorgeschoteld.

De Maassilo in Rotterdam vormt het decor voor dit muzikale spektakel. De voormalige graansilo aan de Maashaven is tegenwoordig een van de bekendste evenementenlocaties van de stad en biedt volop ruimte voor een groots feest. De organisatie verwacht dan ook veel belangstelling van muziekliefhebbers uit verschillende delen van Nederland.

Om het feest voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zijn er tijdelijk speciale voordelige tickets hier verkrijgbaar. Zo betalen bezoekers voor een duoticket voor twee personen slechts 35 euro, oftewel 17,50 euro per persoon. Wie met vier personen komt, kan gebruikmaken van een groepsticket van 59 euro. Daarmee kost een avond met drie livebands slechts 14,75 euro per persoon. Op de dag van het evenement bedraagt de reguliere toegangsprijs 30 euro per persoon.

De voordelige duo- en groepstickets zijn beperkt beschikbaar. De organisatie roept belangstellenden daarom op tijdig hun kaarten te reserveren en vooral vrienden en familie mee te nemen. Met drie bands op één avond wil men van deze Welcome Party een van de hoogtepunten van de Nederlandse tournee maken.

De XESSIONZ Welcome Party vindt plaats op vrijdag 27 november 2026 in de Maassilo in Rotterdam. Het feest begint om 23.00 uur en duurt tot 05.00 uur in de ochtend. De minimumleeftijd voor bezoekers is 18 jaar. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.xessionz.com.