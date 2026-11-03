Van Dijk-Silos over verzoek Somohardjo: “De pg is geen domme vrouw”

Jurist Jennifer van Dijk-Silos plaatst vraagtekens bij de reactie van procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh op het verzoek van PL-parlementariër Bronto Somohardjo om statistische gegevens over de behandeling van verdachten, uitgesplitst naar etniciteit en vervolgingsbeslissingen.

Hoewel zij vindt dat de gevraagde informatie tot het publieke domein behoort, sluit zij niet uit dat er mogelijk toch een verband bestaat tussen het verzoek en de strafzaak van Somohardjo. In dat geval zou ze dan terecht haar strategie niet bekend mogen maken. Volgens Van Dijk-Silos moet daarom voorzichtig worden omgegaan met deze kwestie.

“Dus aan de ene kant zeg ik dat de pg het een beetje tactischer kon doen, maar aan de andere kant denk ik ook: waarom geef je het niet? … als het klopt wat Bronto zegt. Dus we moeten er heel voorzichtig mee omgaan voordat we een oordeel hebben. Omdat de pg kennende…ze is geen domme vrouw en ze gaat niet zo reageren als er niet een indicator was dat hij het over zijn eigen zaak had.

De manier waarop de pg heeft gereageerd, doet mij vermoeden dat er zijdelings of stiekem wel iets was dat de gevraagde informatie ook over de zaak van Somohardjo ging”, zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIMFM.

Eerder zei Somohardjo het erg zorgelijk te vinden dat Paragsingh weigert verantwoording af te leggen aan een parlementariër die rechtstreeks door het volk is gekozen. De PL’er wilde onder meer inzicht in het aantal verdachten dat bij drugsdelicten, huiselijk geweld, mishandeling en diefstal wordt vervolgd en het aantal zaken dat wordt geseponeerd.

De pg weigerde het verzoek van Somohardjo, aangezien er ook een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen hem. De PL’er vindt dat de pg een probleem mag hebben met de persoon Somohardjo, maar niet wanneer hij als volksvertegenwoordiger concrete vragen aan haar stelt. Ondertussen is een aantal van zijn DNA-collega’s volgens hem bezig om dezelfde brief weer naar de pg te sturen, zodat haar reactie ook in hun gevallen kan worden gezien.