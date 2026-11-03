SVB spreekt NOS tegen over paspoortkwestie, maar onzekerheid rond Natio-spelers blijft

De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft dinsdag 3 november gereageerd op berichtgeving van de NOS over het mogelijke verlies van de Nederlandse nationaliteit door Surinaamse internationals. Volgens de bond is geen enkele speler onder de nieuwe Surinaamse nationaliteitsregeling zijn Nederlanderschap kwijtgeraakt. De reactie neemt echter niet alle onzekerheid weg: het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid heeft juist gewaarschuwd dat de wetswijziging op zichzelf geen garantie biedt dat spelers hun Nederlandse nationaliteit behouden.

Aanleiding is een artikel waarin de NOS meldt dat Surinaams-Nederlandse voetballers nog steeds het risico lopen hun Nederlanderschap te verliezen wanneer zij voor Natio kiezen. In september nam De Nationale Assemblee een wetswijziging aan om dat probleem te ondervangen. Volgens de nieuwe regeling kunnen sporters van Surinaamse afkomst de Surinaamse nationaliteit van rechtswege verkrijgen, zonder zelf een aanvraag in te dienen, iets te ondertekenen of een eed af te leggen.

De SVB benadrukt dat de spelers die in de berichtgeving worden genoemd, al vóór de wetswijziging in de problemen zijn gekomen. Het gaat onder anderen om Jean-Paul Boëtius, die in 2025 voor Suriname uitkwam en onlangs van de gemeente Rotterdam te horen kreeg dat hij zijn Nederlandse paspoort moet inleveren. Ook Tjaronn Chery en Virgil Misidjan proberen hun Nederlanderschap terug te krijgen. De bond ontkent deze eerdere gevallen niet en zegt de getroffen spelers juridisch bij te staan.

Volgens de SVB is onder de nieuwe regeling geen enkel geval bekend waarin een speler zijn Nederlandse nationaliteit heeft verloren. De bond vindt daarom dat de berichtgeving onnodige onrust veroorzaakt. Daarbij wijst de SVB erop dat spelers het Surinamerschap volgens de nieuwe wet bij besluit van de president verkrijgen en niet zelf vrijwillig een andere nationaliteit aanvragen.

Juist op dat laatste punt bestaat echter juridische onzekerheid. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid heeft tegenover de NOS verklaard dat het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit van rechtswege op zichzelf onvoldoende is om onder een uitzondering in de Nederlandse nationaliteitswetgeving te vallen. De gevolgen moeten volgens het ministerie per speler afzonderlijk worden beoordeeld. Ook liet het ministerie weten dat het, net als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), niet betrokken was bij de totstandkoming van de Surinaamse wetswijziging.

Daarmee gaat de reactie van de SVB vooral over het ontbreken van bewezen nieuwe gevallen, terwijl de waarschuwing van de NOS betrekking heeft op het risico voor toekomstige internationals. De NOS noemt geen concreet voorbeeld van een speler die onder de septemberregeling zijn Nederlanderschap is kwijtgeraakt. Andersom biedt de verklaring van de SVB geen Nederlandse juridische garantie dat zoiets in de toekomst niet kan gebeuren.

De onzekerheid heeft volgens bondscoach Henk Fraser al gevolgen voor de nationale selectie. Hij vertelde aan de NOS dat meerdere spelers een interlandperiode hebben overgeslagen vanwege de paspoortkwestie. Ook zouden verschillende voetballers hun keuze voor Suriname voorlopig hebben uitgesteld. De SVB zegt nieuwe spelers zorgvuldig juridisch te begeleiden en vraagt de media terughoudendheid bij berichtgeving met grote persoonlijke gevolgen. De centrale vraag blijft daarmee of Nederland de nieuwe Surinaamse regeling in concrete gevallen daadwerkelijk zal erkennen zonder verlies van het Nederlanderschap.