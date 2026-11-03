Surinaamse ontwerper en zanger schitteren tijdens internationaal mode-evenement in Nicaragua

Suriname heeft zich opnieuw van zijn creatieve kant laten zien tijdens de 15e editie van Nicaragua Diseña, een van de belangrijkste evenementen voor mode, kunst en creativiteit in Centraal-Amerika. Modeontwerper Julio Diego Irokromo presenteerde er zijn nieuwste collectie, terwijl de Surinaamse zanger Rodney Deekman het publiek verraste met een muzikaal optreden tijdens de modeshow.

Het evenement vond plaats van 22 tot en met 25 oktober in Nicaragua en bracht ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve talenten samen. Voor Suriname betekende het de derde opeenvolgende deelname aan dit internationale platform. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) is de Surinaamse aanwezigheid op het evenement sinds 2024 steeds verder gegroeid.

Irokromo, die inmiddels voor de derde keer aan Nicaragua Diseña deelnam, presenteerde een bijzondere collectie die geïnspireerd is op de inheemse cultuur en de veelzijdigheid van het Amazonegebied. Met zijn ontwerpen bracht hij elementen van de Surinaamse culturele identiteit onder de aandacht van een internationaal publiek.

Ook zanger Rodney Deekman wist tijdens het evenement de aandacht op zich te vestigen. De artiest, die als assistent van Irokromo was meegereisd, verzorgde op zondag 25 oktober een optreden tijdens de modeshow in het Olof Palme Convention Center. Met zijn Caribische muziek zorgde hij volgens het ministerie voor een indrukwekkende bijdrage aan het programma. Zijn optreden bleef niet onopgemerkt, want na afloop ontving hij een uitnodiging om ook op een andere locatie op te treden.

De Surinaamse deelname werd ondersteund door de ambassade van Suriname in Cuba. Ambassadeur Genia Lank-Corinde bracht op uitnodiging van Camila Ortega Murillo, algemeen directeur van Nicaragua Diseña, een officieel bezoek aan Nicaragua. Zij werd daarbij vergezeld door ambassadesecretaris Lilian Maria Wiebers.

Tijdens haar verblijf bezocht de ambassadeur samen met vertegenwoordigers van de organisatie verschillende steden, waaronder San Juan de Oriente, Masaya, Managua en Granada. Ook werd een bezoek gebracht aan de historische stad Niquinohomo, de geboorteplaats van de Nicaraguaanse nationale held generaal Sandino.

Het bezoek stond vooral in het teken van het versterken van de culturele banden tussen Suriname en Nicaragua. Daarnaast werd gekeken naar mogelijkheden om de samenwerking binnen de creatieve sector verder uit te breiden.

De Surinaamse deelname aan Nicaragua Diseña begon in 2024 onder leiding van voormalig ambassadeur Wendy Paulus-Aminta. Sindsdien hebben Surinaamse creatieve talenten via het evenement de gelegenheid gekregen zich internationaal te presenteren.

Volgens het ministerie draagt de voortdurende deelname bij aan het versterken van de culturele samenwerking tussen beide landen. De Surinaamse ambassade heeft de Nicaraguaanse regering en bevolking bedankt voor de ontvangst en spreekt de hoop uit dat de samenwerking de komende jaren verder wordt uitgebreid.