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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Slachtoffer in been geschoten bij beroving van gouden halsketting te Kasabaholo

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Man schiet met vuistvuurwapen

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Bij een gewapende beroving te Kasabaholo in Suriname is een persoon in het rechterbeen geschoten. De daders maakten een dikke gouden halsketting buit en sloegen vervolgens op de vlucht in een donkergrijze Toyota Vitz.

Het incident vond rond 21.15 uur plaats voor een pand aan de Boekoestraat, ter hoogte van huisnummer 19. Volgens het slachtoffer werd de beroving gepleegd door drie criminelen, van wie minstens één gewapend was met een vuistvuurwapen.

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Tijdens de beroving zouden twee schoten zijn gelost, waarbij het slachtoffer door een kogel in het rechterbeen werd geraakt. De daders gingen er vervolgens met de gouden halsketting vandoor. Volgens de benadeelde stapten zij na hun daad in een donkergrijze Toyota Vitz, waarmee ze de plaats verlieten.

De politie van bureau Uitvlugt ontving kort daarna een melding van de gewapende beroving. Over eventuele aanhoudingen is vooralsnog niets bekend.

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