Schoten bij woning aan Henkie Soerdjbalistraat: bewoner ziet verdachte wegrennen

De politie in Suriname kreeg maandag kort voor middernacht een melding van schoten die waren gelost bij een woning aan de Henkie Soerdjbalistraat. De 33-jarige bewoner D.G. hoorde de schoten en zag kort daarna een man wegrennen.

Volgens verkregen informatie bevond de man zich in zijn woonkamer toen hij plotseling schoten hoorde. Het geluid kwam volgens hem uit de richting van zijn inrit.

De bewoner stond direct op en keek naar buiten. Daarbij zag hij nog net een onbekende man wegrennen. Toen hij vervolgens naar buiten ging, was de verdachte al nergens meer te bekennen.

Bij een controle rond zijn woning ontdekte D.G. twee hulzen van 9 mm bij zijn inrit. Ook constateerde hij dat een kogel de stenen schutting had geraakt. De man schakelde daarop onmiddellijk de politie in.

De Surinaamse politie ging ter plaatse voor onderzoek en nam de aangetroffen hulzen in beslag. Wie de schoten heeft gelost en wat het motief achter de schietpartij is, is vooralsnog niet bekend.