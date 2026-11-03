Saya ondersteunt kandidatuur Gajadien: “A man na wan bromki dyari’

De Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon ondersteunt Asiskumar Gajadien voor het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij in Suriname (VHP). Hij stelt dat zijn eerdere ervaringen met Gajadien hem hebben geleerd dat de politicus gemakkelijk contact legt met mensen uit verschillende bevolkingsgroepen en goed met hen kan omgaan.

Daarnaast heeft Gajadien als parlementariër en fractieleider de afgelopen jaren diverse belangrijke wetten ingediend en laten goedkeuren in het parlement.

“A man na wan bromki dyari. Asis na wan man san de open gi alla. Asis is ook niet iemand die bang is om in verschillende buurten op te trekken”, zei Saya in een interview op Sign-in tv.

De ondernemer vraagt zich in dat verband af of de andere kandidaten, met name Armand Achaibersing, wel bekend zijn met volksbuurten als Pontbuiten, Sunny Point en Abra Broki. Volgens Saya is het onvoldoende om zich uitsluitend te richten op een beperkte groep binnen de partij om het voorzitterschap te bemachtigen.

Daarnaast heeft Achaibersing bewezen dat hij de druk als minister van Financiën en Planning niet aankon. Hij vraagt zich daarom af hoe hij dan het werk als voorzitter van de VHP gaat doen en eventueel bij verkiezingswinst het werk als president. Aan de andere kant beweert hij dat Gajadien juist degene is geweest die altijd hard op de achtergrond heeft gewerkt.

“Alleen maar omdat je kandidaat van een kleine groep wil worden. Dat werkt niet. A man no ben mang tap Financiën. Dan fa yu o mang nanga wan kondre? Maar ifi Asis kisi eng, dan Suriname abi wan blo. A kondre o go vooruit. Ik ben VHP’er en blijf zeggen dat ik VHP’er ben”, aldus Saya.