Paspoortdrama rond Surinaamse internationals lijkt voort te duren ondanks nieuwe wet

Surinaamse voetballers met een Nederlandse achtergrond blijven het risico lopen hun Nederlandse nationaliteit te verliezen wanneer zij voor Natio kiezen. Een wetswijziging in Suriname, die juist een einde aan de problemen moest maken, biedt volgens de Nederlandse autoriteiten geen zekerheid. Dat meldt de NOS.

Het Surinaamse parlement bepaalde in september dat voetballers uit de diaspora automatisch de Surinaamse nationaliteit kunnen krijgen. Maar volgens het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid betekent dit niet automatisch dat zij hun Nederlanderschap behouden. De gevolgen worden per persoon beoordeeld.

Voor sommige internationals zijn de gevolgen al ingrijpend. Jean-Paul Boëtius, die in 2025 voor Suriname uitkwam, kreeg van de gemeente Rotterdam te horen dat hij zijn Nederlandse paspoort moet inleveren. Hij beschikt nu over een tijdelijke verblijfsvergunning en wil zijn Nederlanderschap terugkrijgen. Ook Tjaronn Chery en Virgil Misidjan proberen hun Nederlandse nationaliteit te herstellen.

Bondscoach Henk Fraser noemt de situatie een slechte zaak. Volgens hem hebben meerdere spelers vanwege de onzekerheid een interlandperiode overgeslagen. Ook Danilho Doekhi, Milan van Ewijk en Jayden Oosterwolde hebben hun keuze voor Suriname uitgesteld.

Boëtius zegt trots te zijn dat hij voor Suriname heeft gespeeld, maar voelt zich misleid door voormalige betrokkenen bij de voetbalbond. Volgens hem biedt de huidige bond de spelers wel juridische ondersteuning.