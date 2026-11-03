OM bereidt gerechtelijk vooronderzoek tegen Somohardjo voor en legt weigering informatieverzoek uit

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) werkt aan een verzoek om een gerechtelijk vooronderzoek te laten instellen tegen voormalig minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo. Een concept van dat verzoek is al opgesteld en wordt verder uitgewerkt. Het OM wil het binnenkort indienen bij de rechter-commissaris.

Dat maakt het OM bekend in een verklaring van dinsdag 3 november. Daarin legt het ook uit waarom procureur-generaal Garcia Paragsingh voorlopig geen gehoor heeft gegeven aan een informatieverzoek van Somohardjo, die momenteel parlementariër is namens Pertjajah Luhur (PL).

Somohardjo had de procureur-generaal gevraagd om cijfers over de behandeling van strafzaken, waaronder gegevens over verdachten, vervolgingsbeslissingen en de etnische achtergrond van betrokkenen. De pg liet hem op 28 oktober per brief weten de gevraagde informatie op dat moment niet te verstrekken. Volgens het OM speelde het lopende strafrechtelijke onderzoek tegen Somohardjo mee bij die beslissing.

Het onderzoek heeft betrekking op vermoedelijke financiële onregelmatigheden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in de periode dat Somohardjo daar minister was. Daarbij spelen onder meer bevindingen uit een rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) een rol. Op 4 juni 2026 stelde De Nationale Assemblee hem, op vordering van de procureur-generaal, in staat van beschuldiging. Dat betekent niet dat zijn schuld is vastgesteld.

Volgens het OM is de volgende stap het aanvragen van een gerechtelijk vooronderzoek. De vordering daarvoor is nog niet ingediend, maar de concepttekst ligt al klaar. Het OM zegt deze binnenkort aan de rechter-commissaris voor te leggen.

Tegelijkertijd benadrukt het OM dat het de controlerende taak van het parlement en het belang van openheid erkent. Dat een parlementariër om gegevens vraagt, betekent volgens het OM echter niet dat alle informatie automatisch moet worden verstrekt. Daarbij moet onder meer worden gekeken naar de aard van de gegevens, de omstandigheden en de wettelijke regels.

De weigering geldt volgens het OM alleen voor het huidige verzoek en betekent niet dat het in het algemeen geen informatie over zijn vervolgingsbeleid wil delen. De organisatie wijst erop dat zij via onder meer haar jaarverslagen al gegevens over strafzaken openbaar maakt. Het OM zegt zijn werk onafhankelijk en zorgvuldig te blijven uitvoeren.