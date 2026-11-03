Moeder in bijzijn van vier kinderen mishandeld en beroofd in eigen woning

Een 40-jarige vrouw is afgelopen nacht in haar woning aan de Commewijnestraat in Suriname, overvallen door drie criminelen. De daders drongen het huis binnen terwijl zij en haar vier minderjarige kinderen lagen te slapen. Tijdens de overval werd de vrouw mishandeld en beroofd.

Het slachtoffer, aangeduid met de initialen I.M., verklaarde dat de overval tussen 02.00 en 02.30 uur plaatsvond. Zij schrok wakker toen plotseling de deur van haar slaapkamer werd ingetrapt. Tot haar grote schrik zag zij drie onbekende mannen in de kamer staan.

Een van hen was gewapend met een vuistvuurwapen, terwijl een andere verdachte een koevoet bij zich had. De indringers haalden de woning overhoop en mishandelden de vrouw, die meerdere slagen moest incasseren.

De daders maakten een klein geldbedrag in Surinaamse dollars en euro’s, mobiele telefoons, een rijbewijs en een identiteitskaart buit.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de verdachten vermoedelijk via de vliering toegang tot de woning hebben gekregen. Vervolgens kwamen zij via het mangat in de toiletruimte het woongedeelte binnen.

Na de overval werd de politie ingeschakeld, die ter plaatse onderzoek verrichtte. Omdat het slachtoffer over pijn klaagde, werd zij met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Rijsdijk heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.