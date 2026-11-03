Dieven slaan toe op pas gerenoveerde Julius Labatoschool: leerlingen kunnen toiletten niet doorspoelen

De Julius Labatoschool in Beekhuyzen is nauwelijks een maand na een grondige renovatie opnieuw getroffen door diefstal en vandalisme. Onbekenden hebben kranen en koperen waterleidingen weggenomen, waardoor lekkages zijn ontstaan en delen van het schoolterrein onder water zijn komen te staan. De gevolgen zijn ernstig: leerlingen kunnen hun handen niet wassen en de toiletten niet doorspoelen.

De school werd op 25 september officieel opgeleverd na een renovatie die mogelijk werd gemaakt door een schenking uit China, via districtscommissaris Wennys Vijfhoven. De vreugde over de vernieuwde onderwijsvoorziening is inmiddels omgeslagen in teleurstelling en frustratie. De daders hebben niet alleen schade aangericht aan het gebouw, maar ook de dagelijkse voorzieningen voor de leerlingen ernstig verstoord.

Volgens Vijfhoven begonnen de problemen al tijdens de renovatiewerkzaamheden. Destijds verdwenen onder meer koperen buizen, elektrisch materiaal, verf en cement. Zelfs na de oplevering hielden de diefstallen niet op. Opnieuw werden kranen weggenomen, met waterlekkages tot gevolg. Hierdoor kwamen het schoolerf en een gang onder water te staan.

De districtscommissaris noemt de situatie bijzonder triest en doet een dringend beroep op de bewoners van Beekhuyzen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van de school. “De kinderen kunnen hun handen niet wassen en ook de toiletten niet doorspoelen. Ik wil de buurtbewoners van Beekhuyzen vragen mee te helpen en alert te zijn op wat er gebeurt. De school is van jullie allemaal”, benadrukt Vijfhoven.

Ook schoolhoofd Olivia Ajaiso is diep teleurgesteld over de vernielingen. Volgens haar is het bijzonder pijnlijk dat een school die dankzij een schenking eindelijk kon worden opgeknapt, zo kort daarna alweer doelwit is geworden van criminelen. “Als mens en buurtbewoner zou je dit moeten koesteren, want de school is voor onze kinderen”, stelt zij.

Om de ergste problemen tijdelijk op te vangen, heeft de technische dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inmiddels twee plastic kranen geplaatst. Daarmee zijn de problemen echter nog lang niet opgelost. Er zijn nog zeven kranen nodig en ook de lekkages zijn nog niet volledig verholpen. Inmiddels is contact opgenomen met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden mogelijk te maken.

Ajaiso probeert ondertussen aanvullende hulp en donaties te verkrijgen om de beschadigde voorzieningen zo snel mogelijk te laten herstellen. Zij hoopt dat de leerlingen binnenkort weer gebruik kunnen maken van een veilige en hygiënische schoolomgeving.

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) bracht de situatie maandag 2 november onder de aandacht na gesprekken met de districtscommissaris en het schoolhoofd.