‘Crazy Travel- & andere verhalen’, stand-upcomedy in boekformaat

[Door Iwan Brave] – “Een levenslustige man, een grappenmaker, iemand die mensen op sleeptouw neemt met zijn grappen en grollen.” Zo omschrijft Robert Boerleider (60), geboren en getogen in de Amsterdamse Pijp, zichzelf. Dat hij geen bekende Nederlander (BN’er) is, is best opmerkelijk. Hij speelde mee in meer dan vijftig commercials, waarvan een groot deel op zijn YouTube-kanaal ‘Boerleider Chanel 2’ staat.

Hij had een bijrol als kelner in de never-ending-soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij ontving fanmail, ging met mensen op de foto en kreeg steeds meer dialogen met hoofdrolspelers. Na een jaar vroeg hij uitvoerend producent Johan Nijenhuis om een grotere rol. “Nederland is nog niet klaar voor twee donkere acteurs in één serie. Dan kunnen de kijkers jullie verhaallijnen niet meer uit elkaar houden”, werd hem voorgehouden. Daarmee moest hij het doen.

Hoe anders zou zijn leven eruit hebben gezien als hij zijn doorbraak bij GTST had gehad? “Maar ik ben vooralsnog een BBS’er; een bijna bekende Surinamer”, zegt Boerleider met lichte zelfspot. Na het ‘debacle met GTST’ trok hij zich lange tijd terug uit de mediawereld. “Maar ik had altijd in mijn achterhoofd dat ik zou opschrijven hoe het is geweest.”

Humor en zelfspot

Dat doet hij meeslepend in zijn boek Crazy Travel- & andere verhalen. Met veel humor, waarbij vooral zijn eigen onbeholpen gedrag het mikpunt is van zelfspot. “Peter Sellers is mijn grote voorbeeld.” Boerleider verblijft in goedkope hostels (‘gemiddeld acht euro’) en regelt alles ter plaatse, zelfs zijn retourticket.

“Als ik dat aan Surinamers vertel, dan verschieten ze bijna van kleur: ‘Mijn God, met zes onbekende mensen in een kamer en je moet douche en toilet delen. No no, mi ne du den sortu sani dati!’ Maar zo leer je wel een land kennen.”

Humoristische verhalen of bijdragen van hem verschenen onder meer in Spits, Metro, Het Parool, Obsession Magazine en op Trouw.nl. Als ‘jongeling’ schreef hij al. Dat werd meer toen hij dertig jaar geleden begon met ‘alleen reizen’. “Ik heb mijn meest idiote krankzinnige gebeurtenissen opgeschreven.” ‘In cabareteske stijl beschrijft Boerleider ongemakkelijke situaties waarin hij verzeild raakt’, prijst de achterflap.

“Ik ben geen stand-upcomedian geworden, maar ik stop altijd elementen ervan in mijn verhalen.” Als lezer schiet je geregeld in de lach. Zo’n ‘ongemakkelijke situatie’ beleeft hij in ‘One night in Bangkok’. Boerleider, met een muizelig vrouwelijk Thais accent: “Massage, massage!” Met ‘happy ending’? “You pay moh, you pay moh.” Bij vertrek, na de afrekening, klinkt ineens een zware mannenstem: “Thank you Robert!”

Benauwende situaties

Hij belandt ook in benauwende en hilarische situaties. In ‘Welcome to Buenos Aires’ ontkomt hij ternauwernood aan twee nachtclubmaffiosi van ‘twee meter lang en even breed’. In ‘Hey, Spiderman!’ staat hij, na nachtelijk doorhalen en ‘vele caipirinha’s’, in de douche van een Braziliaanse ‘lowbudgetbed & breakfast’ oog in oog met een gigantische spin (‘schoenmaat 50’). De spin zet de achtervolging in, waarna een radeloze Boerleider om acht uur ’s morgens in zijn boxershort en met zijn ‘zware koffer’ op straat belandt, op zoek naar een ‘veilige pousada’.

In ‘Tribeca breakfast’ valt in de dure New Yorkse wijk Tribeca het sjieke Allessandro Food Palace op door zijn ‘wit marmer’, ‘dure interieur’ en ‘luxe beleg’. Daar koopt hij ontbijt ‘wilde zalmsalade, ganzenleverpaté en gefileerde struisvogel’. Later onthult zijn date, ‘glamourgirl Melissa’, bij wie hij logeert, dat het een ‘delicatessenwinkeltje is voor mensen die wel heel erg van hun huisdiertje houden’. In ‘Tinderhorrorheks’ beleeft hij een minder glamoureuze date. “Ik heb heel wat horrordates gehad, maar die verhalen zijn bestemd voor een tweede deel.”

Van boven geregisseerd

Boerleider loopt in honderd sloten tegelijk, maar belandt miraculeus steeds als een kat op zijn pootjes. “Soms denk ik bij mezelf: heeft iemand het van boven zo geregisseerd dat ik dit allemaal mee moet maken?” Maar tussen het lachen door val je soms van de ene in de andere verbijstering. Boerleider benoemt ‘racisme’ niet expliciet in zijn boek, maar laat het, doorspekt met humor en zelfspot, voor zich spreken. “Je kan het zwart inzien of een kleurtje aangeven. Het doet soms wel pijn.”

Hij blijft optimistisch. “Op een gegeven moment wordt de kwaliteit van donkere mensen zo dusdanig dat ze niet meer om ons heen kunnen.” Maar afwachten doet hij niet meer. Hij liet zich overtuigen om zijn eigen uitgever te worden. Die heet ‘Uitgeverij Narrator’. In Crazy Travel- & andere verhalen betrap je Boerleider alleen op zelfbeklag als hij bijvoorbeeld zijn veeraansluiting mist, zoals in de hilarische episode ‘Balen op Bali’.

Op de aanstekelijke cover staat hij breed glimlachend afgebeeld. Rondom zijn hoofd bewegen allerlei symbolen, zoals een sneaker, een peperduur herenhorloge, insecten, een achtbaan en een sexy, in het rood geklede dame. Allemaal hebben ze te maken met zijn crazy travels. Hij werkt als securityagent op Schiphol. Hij spaart zijn verlofdagen op en gaat tijdens het laagseizoen soms wel twee maanden weg. Zijn laatste vakantie bracht hij door in Sri Lanka, de Malediven, Noord-India, Indonesië en Thailand.

Printing on demand

‘Wereldreiziger’ Boerleider neemt je mee op zijn avontuurlijke reizen. “Het is zoveel mooier om alleen de wereld te ervaren hoe jij die ervaart in plaats van dat je met een groepsreis gaat”, zegt hij. Met zijn boek is een ‘droom werkelijkheid geworden’. “Je kan op alles blijven wachten, maar uiteindelijk zal je het zelf moeten doen en altijd in jezelf blijven geloven.”

Zelf uitgeven betekent geenszins onzorgvuldig te werk gaan. “Het heeft me enkele duizenden euro’s gekost. Ik heb mensen moeten betalen als uitgever, zoals de omslagontwerper en redactrice Gabriëlle Pinkster, die in twee jaar tijd gigantisch werk heeft afgeleverd. Ze heeft mijn schrijfstijl zoveel mogelijk in stand gehouden.”

Voor een onverkochte oplage hoeft Boerleider niet te vrezen, dankzij de mogelijkheid van ‘printing on demand’. Ook heeft hij zijn eigen website: uitgeverijnarrator.nl. Bestellingen die daarop binnenkomen plaats ik door naar de drukkerij, die het exemplaar vervolgens naar de klant verzendt.”