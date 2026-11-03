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Bromfiets onbeheerd aangetroffen op Bosjebrug; bestuurder spoorloos

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Bosjebrug in Suriname

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De politie van bureau Herman Gooding kreeg vandaag een melding van een onbeheerde bromfiets op de Jules Wijdenboschbrug in Suriname. De wetsdienaren begaven zich ter plaatse voor onderzoek.

Aan de bromfiets hing een tas waarin een badge werd aangetroffen. Aan de hand van deze badge kon de identiteit van de vermoedelijke bestuurder worden vastgesteld.

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Het gaat om een 32-jarige man. Een broer van de betrokkene meldde zich daarna bij de Surinaamse politie gemeld. Volgens hem zou zijn broer de familieleden hebben voorgehouden dat hij zelfmoord wilde plegen.

Het vermoeden bestaat dat hij van de Bosjebrug is gesprongen. Vooralsnog is niet officieel bevestigd wat er precies met hem is gebeurd.

De politie van bureau Herman Gooding is bezig met het onderzoek.

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